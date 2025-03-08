賴清德競選承諾跳票 綠委提修法內閣單一性別不低於1/3

3月8日是國際婦女節，賴清德總統日前提到，中央機關進用女性已達50.7%；不過，賴政府內閣女性成員目前僅2成，未達賴競選時設立的3分之1以上競選承諾；綠委提案修法，要求保障內閣單一性別比例不得低於3分之1，政黨須提撥補助款5%專款助女性參政，依此計算，綠營自家就須拿出1200萬元響應。

此外，國民黨立委黃健豪發現，根據行政院性平處統計，2023年行政院各部會性別平等業務輔導考核，就有11個部會連續兩屆列乙等或不列等，包括人事總處、原民會、核安會、海委會、農業部、通傳會、陸委會、中選會等，他認為各部會應儘速改進。

賴清德前年9月曾提出「以內閣女性3分之1以上作為目標」的政見承諾，統計行政院長、副院長、政務委員、秘書長、發言人、31個部會首長，賴政府內閣最初女性比例約為23％，勞動部長何佩珊卸任後目前僅剩20％，44人中僅9名女性。

據統計，女性任內閣首長，向來以文化、勞動部最多，財政部和經濟部等財經部會也有一定比例，國防部、教育部、外交部、衛福部等部會從未出現女性首長。

為此，范雲、黃捷與17名民進黨立委提案，「行政院組織法」增訂第12條之1，提升婦女平等參與高階內閣，參與政策決策，條文規範，各政務首長、政務委員、院長、副院長、秘書長及發言人之總數之任一性別比例不得低於3分之1，確保政策制定具備多元觀點。

另鑑於世界各國大多早有立法獎勵政黨提撥一定比例促進女性參政，范雲與17位民進黨立委共提「政黨法」增訂第22條之1條文草案，新增政黨補助款5%應專款專用助攻女性參政；另視政黨於公職選舉中推薦女性比例及該政黨女性當選人所占比例，分別訂定標準給予獎勵，獎勵總額不得低於補助總額5％。

政黨法規定，凡是不分區立委政黨票得票率逾3%以上的政黨，每年可獲每票50元的政黨補助金；以2024年立委選舉為例，民進黨每年約可領2.4億元，應提撥至少1222萬餘元，國民黨約可領近2.4億元，應提撥至少1191萬餘元，民眾黨可獲1.5億元，約760萬元。