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護國神山被川普「移山」 柯志恩質疑政府能否當靠山？

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
兼任國民黨高雄市黨部主委的立委柯志恩質疑台積電這座護國神山被川普「移山」後，政府是否能當他們的靠山？記者王昭月／攝影
兼任國民黨高雄市黨部主委的立委柯志恩質疑台積電這座護國神山被川普「移山」後，政府是否能當他們的靠山？記者王昭月／攝影

台積電日前宣布投資逾一千餘億元在美國設廠，董事長魏哲家返國後馬上又和賴總統召開記者會，宣稱完全是客戶考量，無涉國安問題。立委柯志恩今早表示，台積電畢竟是我們的護國神山，護國神山被川普「移山」後，政府是否可以當作他們的靠山，這才是我們最需要釐定清楚的。

柯志恩說，魏哲家有自己的商業考量，絕對予以尊重，然而，經濟部長郭智輝對外表示政府並未事先獲悉相關消息，幾乎是透過媒體才得知情，當大家看到魏哲家與美國前總統川普同台的畫面，相信投審會應該不會再發揮「功能」，而是百分之百同意了。

她表示，整個過程當然會引起大家的疑慮，包括國家矽盾的優勢到底在哪裡？當然魏董事長已澄清，台灣的生產線不會受影響，但對國人來說，台積電畢竟是我們的護國神山，護國神山被川普移山後，政府是否可以當作他們的靠山，這才是我們最需要釐清楚的。

台積電 川普 柯志恩

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