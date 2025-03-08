護國神山被川普「移山」 柯志恩質疑政府能否當靠山？

台積電日前宣布投資逾一千餘億元在美國設廠，董事長魏哲家返國後馬上又和賴總統召開記者會，宣稱完全是客戶考量，無涉國安問題。立委柯志恩今早表示，台積電畢竟是我們的護國神山，護國神山被川普「移山」後，政府是否可以當作他們的靠山，這才是我們最需要釐定清楚的。

柯志恩說，魏哲家有自己的商業考量，絕對予以尊重，然而，經濟部長郭智輝對外表示政府並未事先獲悉相關消息，幾乎是透過媒體才得知情，當大家看到魏哲家與美國前總統川普同台的畫面，相信投審會應該不會再發揮「功能」，而是百分之百同意了。

她表示，整個過程當然會引起大家的疑慮，包括國家矽盾的優勢到底在哪裡？當然魏董事長已澄清，台灣的生產線不會受影響，但對國人來說，台積電畢竟是我們的護國神山，護國神山被川普移山後，政府是否可以當作他們的靠山，這才是我們最需要釐清楚的。