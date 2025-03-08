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海委會男女主管比例達9：9 管碧玲送出婦女節成績單
海委會主委管碧玲今天在臉書發布「婦女節」的成績，文中特別及丈夫對她的尊重，更是名積極分擔家事的好老公，同時指稱就任海委會期間，女性與男性主管的晉用比例從4比14，2年後變9比9，性別平等的實踐，是她送婦女朋友的成績單。
管碧玲在三八婦女節以「平等、包容，海委會」為題，在臉書發表婦女節的成績單，她表示，今天內閣相約「為女著紅」，為婦女健康獻上祝福與承諾。出門前，老公特別為她留影，「他是非常尊重太太，也積極家事分擔的好老公，很謝謝他」！
她表示，一定要親筆寫下這個統計，因為筆墨有她的真心，也有她的溫度，用手寫來表達我充滿誠摯的心，在追求性別平等的價值。
管碧玲指出，她就任海委會主委時，女性主管與男性主管是4比14，兩年後的今天，性別比例已經是9比9。海洋有洶湧有溫柔，海洋不分階級的提供人類最弱勢階級便宜高貴的蛋白質，海洋最平等，海洋委員會追求性別平等與多元包容，呼應了海洋的本質，「我初步做到了一些」。
她說，性別平等的實踐，主管比例只是其中的一環，職場中還有很多價值結構需要努力調整，在這婦女節前夕，用「為女著紅」與這張成績單，祝福全國婦女。
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