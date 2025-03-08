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HBL決賽婦女節登場 賴清德昨悄悄為台南女孩打氣

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
HBL決賽今天在台北小巨蛋登場，賴清德總統昨晚前往小巨蛋，為來自台南的永仁女籃加油打氣。圖／取自賴清德臉書
HBL決賽今天在台北小巨蛋登場，賴清德總統昨晚前往小巨蛋，為來自台南的永仁女籃加油打氣。圖／取自賴清德臉書

HBL決賽今天在台北小巨蛋登場，賴清德總統昨晚前往小巨蛋，為來自台南的永仁女籃加油打氣。賴總統也說，無論支持哪一隊，他都要邀請大家，這兩天一起享受籃球的熱血，共同為台灣體育加油。

賴總統在臉書表示，作為高中籃球的最高殿堂，相信所有來到這裡的同學，一定都費盡千辛萬苦，花了很長的時間訓練自己、和隊友們超越自己，才能站上這個舞台。

賴總統說，不久前他收到永仁女籃的邀請卡，因此也在昨晚悄悄前往小巨蛋，為台南的永仁女籃加油打氣，預祝他們旗開得勝。

賴總統表示，永仁是女籃的傳統強校，無論是國中部或高中部，都是非常優秀的勁旅。作為永仁永遠的球迷，他還是台南市長的時候，就常常為這支台南的驕傲隊伍加油、喝采。

賴總統說，在前年，他更是邀約永仁國高中女籃隊員，到電影院看《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》，一起體會「能打籃球真好」的精神、拚搏到最後一秒的緊張時刻。

「祝福你們能發揮實力、拚盡全力，把冠軍帶回台南！」賴總統說，也感謝校長、教練、防護員與家長們、學姊們所組成的後勤團隊、加油團，因為有那麼多人的支持，年輕的籃球員才能在場上拚出每個好球、做好每個防守。

賴總統表示，無論支持哪一隊，他都要邀請大家，這兩天一起享受籃球的熱血，以及高中運動最純粹的拚搏精神，共同為台灣體育加油。

HBL決賽今天在台北小巨蛋登場，賴清德總統昨晚前往小巨蛋，為來自台南的永仁女籃加油打氣。圖／取自賴清德臉書
HBL決賽今天在台北小巨蛋登場，賴清德總統昨晚前往小巨蛋，為來自台南的永仁女籃加油打氣。圖／取自賴清德臉書

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