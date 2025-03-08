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「上台大便」畢業歌惹議 陳水扁：以言論自由在台大為榮

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台灣大學畢聯會舉辦畢業歌票選，日前選出「上台大便」為今年畢業歌。校方表示，台大尊重學生意見，謝謝各界的關心。圖／聯合報系資料照片
台灣大學畢聯會舉辦畢業歌票選，日前選出「上台大便」為今年畢業歌。校方表示，台大尊重學生意見，謝謝各界的關心。圖／聯合報系資料照片

台大畢聯會日前投票選出「上台大便」一曲為今年畢業歌，也點出文組學生畢業便失業的憂心。身為校友的前總統陳水扁今在臉書貼文表示，不同世代有不同的想法，讀文組的阿扁剛好畢業50年，從未後悔讀文組，並說言論自由在台大，阿扁以台大人為榮為傲！

台灣大學畢聯會依往例舉辦畢業歌票選，今年共有7首歌參與投稿，日前選出「上台大便」一曲為今年畢業歌，且該曲於YouTube平台瀏覽量已達26萬次，遠超其他6首歌，但此曲卻也讓部分校內教師頗為不滿。

陳水扁今在「陳水扁新勇哥物語」貼文，恭喜「上台大便」獲選2025年台大畢業歌。

陳水扁在臉書轉述相關報導指，台大畢聯會繼去年選出「台大的垃圾」作為畢業歌之後，日前又公布2025年畢業歌徵選結果，由1號作品「上台大便」獲選，歌詞寫實表達學生不想畢業，畢業便失業的心情以及文組畢業生的心聲。作者在演唱完畢突然留了一句「這首歌如果上了，我就上台大便」，引發熱議。「上台大便」也讓部分教師不以為然，台大學務長朱士維則說，篩選學生言論不是台大的風格。

陳水扁說，不同世代有不同的想法，該首歌經過很多人票選，台大尊重學生意見。2024年，讀文組的阿扁剛好畢業50年，從未後悔讀文組。言論自由在台大，阿扁以台大人為榮為傲！

台大 大便 文組 言論自由 陳水扁

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