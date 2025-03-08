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美國務院：中國濫用曲解聯大2758決議以孤立脅迫台灣

中央社／ 華盛頓7日專電

北京再次曲解聯大第2758號決議，指台灣在聯合國的唯一稱謂是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家等；美國國務院今天對此表示，刻意濫用和扭曲這項決議是中國施壓行動的一環，意在將台灣孤立於國際社會。

中國外長王毅昨天回應「聯合國大會第2758號決議不等於一中原則，沒有明確定義台灣主權歸屬，沒有阻止台灣參與國際組織」這項說法時，作出上述表示。

王毅謬稱，台灣過去不是、今後更絕無可能是一個國家。鼓吹台獨就是分裂國家，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定。

美國國務院一名發言人今天對此向中央社表示，聯合國大會第2758號決議並未限制任何國家與台灣實質交往的主權選擇。此外，這項決議也未排除台灣有意義地參與聯合國體系及其他多邊論壇。

這名發言人透過電子郵件指出，刻意誤用和曲解聯合國大會第2758號決議，是中國規模更廣泛的施壓行動一環，目的是使台灣孤立於國際社會。

聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

近年美國國務院及學者紛紛點明中國錯誤解釋聯大2758、偷渡一中原則的現象，美前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）去年訪台時也提到在聯合國第一線見到台灣遭中國排擠的種種，提出美國應與台灣一起要求聯合國召開相關聽證會。

美國跨黨派參議員連續兩年在國會提出決議，強調聯合國大會第2758號決議不代表世界接受北京對台主張；美國一中政策與中國的一中原則不同。

北京主張的一中原則由3段論構成：世界上只有一個中國、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權、台灣是中國的一部分。

美國「一中政策」的關鍵則在「我聽到了，不代表我接受」，表述使用「認知」（acknowledge）一字：即「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『認知到』中方立場，也就是台灣是中國的一部分」。

2758號決議 美國 聯合國

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