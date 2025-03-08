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陳佩琪申請10日奔喪 北所：妥適時間讓柯文哲返家

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
柯妻陳佩琪昨天到台北看守所探視柯文哲並提出申請本月10日上午返家奔喪，送柯爸最後一程，她盼北所釋出最大善意。記者王長鼎／攝影
柯妻陳佩琪昨天到台北看守所探視柯文哲並提出申請本月10日上午返家奔喪，送柯爸最後一程，她盼北所釋出最大善意。記者王長鼎／攝影

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨赴台北看守所探視丈夫，並提申請10日上午返家奔喪，送柯爸最後一程，盼北所釋出最大善意。北所表示，按受刑人及被告返家探視辦法受理，將審慎評估探視安全，擇定妥適時間讓柯返家，盡人子最後孝道。

陳佩琪在北所外哽咽說，柯文哲2月18日律見時才知道父親過世，那晚他蒙在棉被裡淚流不已，這幾次會面柯文哲總是淚流滿面，「他很堅持在10日告別式當天，見父親最後一面，親自送父親最後一程」。陳佩琪說，每次會面，柯文哲都一再表達這個堅持要寫在申請上，但怕違反規定，前幾次會面後，面對媒體詢問她都不敢說。

陳佩琪眼眶泛紅說，柯文哲是心肌梗塞重症專家，卻無法隨侍在側，參與父親的醫療決策，讓他深感內疚。

妻子 柯文哲 陳佩琪

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陳佩琪申請10日上午送柯爸最後一程 北所：擇定妥適時間讓柯文哲返家

面會柯文哲 陳佩琪哽咽：柯流淚求奔喪

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