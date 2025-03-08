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馬英九：孫中山不高 但轟動世界

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
前總統馬英九（左）昨出席「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」時表示，備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔。記者林俊良／攝影
前總統馬英九（左）昨出席「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」時表示，備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔。記者林俊良／攝影

國民黨昨天舉行 「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」，藍營大咖齊聚緬懷國父孫中山。國民黨主席朱立倫表示，他希望所有孫中山信徒，尤其是國民黨員，不要忘記孫中山創建中華民國，也希望透過研討讓所有孫中山的信眾們自我反省，走出康莊大道。

孫中山逝世百年，國民黨三月舉行一系列紀念活動，昨天登場的座談會，前總統馬英九、朱立倫、中山學術文化基金會董事長吳伯雄、副主席夏立言等，以及多位專家學者到場共襄盛舉，也有不少年輕學子到場共同探討三民主義在台灣的實踐，及對兩岸未來的啟示。

馬英九表示，他是孫中山最大的粉絲，國父是他一生中最崇拜的偉人，他曾探訪孫中山在全世界的足跡，並指孫中山雖然身高僅一五八公分，個子不高，但做了讓世界轟動的事情，是一個中國與世界的巨人，終結中國三千年專制，建立第一個亞洲民主國家。

此外，馬英九提及，孫中山全世界曾去的地方，他自己都設法去看一下，而他也是因為去東京與新加坡才知道，孫中山有一位非常要好的紅粉知己陳粹芬，陪孫中山到處去，還幫孫中山做飯、照顧一切，很感動。

吳伯雄表示，此時此刻高舉中山先生的旗幟，重新號召海內外同胞增進對中山先生其偉大人格、革命毅力以及著作學說的認識，進而致力推動兩岸和平，增進兩岸人民福祉，扛起振興中華的使命感。

夏立言指出，孫中山思想體現了中華文化自省、中庸之道的處世哲學，即使在孫中山逝世百年之後，仍對當代有很多新的啟發，而國民黨有責任把孫中山思想在社會上繼續推廣。

吳伯雄 國民黨 夏立言 孫中山 朱立倫 馬英九

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