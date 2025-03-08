國父逝世百年座談會 馬英九：兩岸若開戰 代價無比沉重

美國國防部準次長柯伯吉認為台灣國防預算應接近ＧＤＰ的百分之十，前總統馬英九昨表示，備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔；兩岸戰爭並非不可能，但機會不大，兩岸應尋求以和平方式解決爭端。行政院長卓榮泰則說，會在衡量財政健全下，適時向世界各國買武器。

馬英九昨出席「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」時表示，二○一六年他卸任後，兩岸關係開始顯著倒退，快速走向緊張與對抗。關鍵在於民進黨政府不承認中華民國憲法中的兩岸定位，也拒絕接受兩岸共同的政治基礎「九二共識」。民進黨又提不出對岸能夠接受的新論述，導致兩岸面臨既沒有互信，又沒有溝通管道的危險境界。

馬英九指出，兩岸戰爭並非不可能，但機會不大，關鍵是兩岸要能夠審慎處理彼此關係。對台灣或大陸而言，戰爭的代價都是無比沉重，基於長遠考量，雙方應該尋求以和平方式解決爭端，用對話來取代對抗，進而創造兩岸雙贏。他執政的八年就是最好的實踐，唯有兩岸和平穩定，才能確保彼此互利雙贏。

外媒分析美國總統川普認為武器銷售是交易而非安全保障，台灣可能被迫購買更多美國武器。卓榮泰昨表示，「自己的國家自己救」。中華民國是一個主權獨立的國家，基於國防自主的需要，會考慮如何提升國軍戰鬥力，也會衡量在財政健全下，適時向世界各國買武器，增加先進武器裝備。

卓揆強調，「我們沒有受到任何國家要求買武器，如果有，也是面對中國威脅，我們必須強大自己」。他說，「和平有兩種，一種是我們夠強，一種是我們投降，我們選擇的是把中華民國變成更強的國家」。

國防部長顧立雄表示，對於美國喊話國防預算應占ＧＤＰ百分之十，現在就是遵照賴清德總統指示，依照防衛作戰實際需要與國家的財政預度，盡量達到ＧＤＰ百分之三的目標，以後當然還要再依敵情威脅、實際需要來進行規畫，如何建構能有力嚇阻的設備和實戰化訓練，台美雙方有共同利益。

至於我對美軍購是否持續增加，顧立雄表示，相關武器裝備採購都是依據防衛作戰實際需要，籌購武器時，從來沒有感覺到美方故意塞一些台灣防衛作戰不需要的武器，大家都是共同討論。