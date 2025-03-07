核三、中火接連出包 卓揆要求經濟部、台電究責

台電核三廠以及台中火力發電廠接連因為施工不慎造成火警事故，行政院發言人李慧芝今晚表示，台電公司作為國營事業，肩負供電穩定與安全的責任，閣揆卓榮泰非常重視此次台電的連續工安狀況，嚴厲要求經濟部確實督導台電公司究責，不可輕忽廠區安全問題。

李慧芝說，卓榮泰在昨日核三廠火警發生的第一時間，便即刻要求經濟部、台電公司與相關部會掌握事故現場資訊，今日台中火力發電廠火警發生後，卓榮泰更親自要求台電公司董事長曾文生，嚴格責成各單位高度重視一切安全問題；對於外包廠商的承攬資格，必須嚴格審議，凡有任何疏忽都要用最高標準究責處理，廠區主管也須負起監督不周責任。

李慧芝強調，卓榮泰非常重視工安議題，國營事業不僅應該帶頭做好，負責全國供電的台電公司更要以身作則，這兩次事故雖未影響供電網絡，但任何安全疑慮都會造成民眾不安，卓榮泰要求經濟部及台電必須迅速查明兩起事故的發生原因、深切檢討，並且即時追究責任，絕不寬貸。