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烏克蘭曾是核武大國⋯賴士葆示警：輕信強權承諾必不智

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台積電宣布擴大赴美投資千億美元，引核心產業出走的疑慮。國民黨立委賴士葆今舉烏克蘭為例，烏克蘭曾是世界第三大核武國家，因強權勸說而放棄核武，強權保證不讓烏克蘭單獨面對威脅，看看烏克蘭成為戰敗國的光景，輕易放棄核心保命的東西，相信大國的承諾絕對不智。圖／取自賴士葆臉書
台積電宣布擴大赴美投資千億美元，引核心產業出走的疑慮。國民黨立委賴士葆今舉烏克蘭為例，烏克蘭曾是世界第三大核武國家，因強權勸說而放棄核武，強權保證不讓烏克蘭單獨面對威脅，看看烏克蘭成為戰敗國的光景，輕易放棄核心保命的東西，相信大國的承諾絕對不智。圖／取自賴士葆臉書

台積電宣布擴大赴美投資千億美元，引核心產業出走的疑慮。國民黨立委賴士葆今舉烏克蘭為例，烏克蘭曾是世界第三大核武國家，強權國家勸說其放棄核武，並保證不讓烏克蘭單獨面對威脅，看看烏克蘭成為戰敗國的光景，此故事的啟示即攸關國安，輕易放棄核心保命的東西，相信大國的承諾絕對不智。

賴士葆說，賴清德總統、台積電董事長魏哲家一起開記者會要澄清台積電大舉赴美投資沒有美國壓力，讓人覺得好悲哀，欲蓋彌彰莫過於此。 外界質疑只因川普出聲恫嚇要加百分之百的晶片關稅就主動臣服奉上先進製程和研發中心，這樣卑恭奉承的模式和決策是否正確？記者會上，魏哲家堅決不承認是因為害怕被課關稅的緣故，而是為了全球佈局，然而川普在美國國會可是說了，害怕被課關稅的就來美國投資，台灣明明就是第一個川普口中的標竿樣板。

賴士葆指出，30年前，烏克蘭曾是世界第三大核武國家，在英、美、俄等強權國家的勸說之下，用一紙保證「讓烏克蘭領土完整和政治獨立」，因此銷毀放棄核武。當時強國承諾，萬一烏克蘭受到威脅，絕不會讓烏克蘭單獨面對。看看烏克蘭近日成為戰敗國的光景，要割地賠款，還要被瓜分，烏克蘭人民懊悔當初放棄核武，連美國前總統柯林頓談到俄烏戰爭都後悔1994年不應該說服烏克蘭放棄核武。這個故事的啟示就是攸關國安的問題，輕易放棄自己核心保命的東西以及相信大國的承諾是絕對不智的。

賴士葆表示，澤倫斯基希望得到安全保障才願意簽礦產協定，賴清德被質疑比澤倫斯基還不如，川普從未承諾兩岸發生戰爭會協防台灣，他甚至表示台灣太遙遠，美國協防很難成功。但是賴清德卻是引用川普在美日高峰會的聲明說：「台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要條件，不允許任何國家企圖用武力或脅迫的方式改變台海現狀。」任何有基本文字能力的人都能讀出這不是具體的安全承諾，只是一個空泛的表述，希望台海和平而已。

賴士葆總結，美國偉大到不能質疑，庶民百姓關心兩岸的和平，希望大家能夠平安無事的度日，賴政府眼中美國偉大到不能質疑，否則就是唱和中國、唱衰台灣的在地勢力，面對這樣的指控夫復何言。

核武 烏克蘭 美國

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