乙未團結保台 蕭副總統：台灣韌性精神最佳體現

副總統蕭美琴今天參訪苗栗銅鑼灣1895文化生活館，了解地方創生基地發展及乙未義軍保鄉護土歷史脈絡。她表示，乙未義軍展現勇氣與團結，正是台灣韌性精神的最佳體現。

「銅鑼灣1895文化生活館」位於苗栗縣銅鑼火車站旁，原為台鐵老舊轉運倉庫，一度規劃拆除，地方人士幾經奔走，獲總統府資政姚嘉文、台鐵及客委會支持協助得以保留，縣府文化觀光局輔導成為文化部地方文化館，轉型成為地方創生基地。

館方人士指出，生活館結合地方創生、文史展覽及文創市集。館內設有國內唯一的民間乙未特展室，展出珍貴歷史文物，包括由壽山石復刻的台灣民主國之璽，以及義勇軍大統領吳湯興的「統領義民各軍官防」，見證1895年乙未戰爭義勇軍在銅鑼灣的奮戰歷史。

蕭副總統下午應姚嘉文邀請前往1895文化生活館參訪、聽取導覽並與地方人士座談。副總統向與會人士表示，從過去她擔任駐美代表到近日，各界友人、美國國會議員都會問到一個問題，就是「台灣人到底有沒有保護自己的決心」，這是很重要的問題。

蕭副總統說，1895年的歷史距今不過130年，台灣人民自主誓死捍衛家園，乙未義軍展現的勇氣與團結，正是台灣韌性精神的最佳體現，期盼當年義勇軍保鄉護土的精神，能夠成為今日韌性台灣的基石。

副總統強調，文化保存與歷史傳承對於台灣未來至關重要，政府將持續支持地方文化場館的營運與發展，讓更多人了解台灣歷史，共同打造一個更具韌性的未來。

姚嘉文接受媒體訪問表示，台灣的歷史被淹沒了很久，政府花很多錢補助影視文化，應多補助拍攝史實故事，讓大家知道過去的歷史；他也說，當外國或美國議員關心台灣人到底有沒有保鄉衛國決心的時候，「1895歷史就是最好的答案」。