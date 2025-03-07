王毅再扭曲聯大2758決議 林佳龍：中國對台法律戰

針對中國外交部長王毅今天扭曲聯大2758號決議；外交部長林佳龍表示，聯大2758號決議並未提到台灣，中共以法律戰積極扭曲2758號決議文，將台灣議題扭曲為內政問題，阻止國際對台灣的支持。

針對聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則的觀點，王毅今天表示，聯合國大會第2758號決議已徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。

林佳龍下午接受訪問表示，聯大2758號決議文過去長期被中共扭曲成「一個中國」或是「包含台灣」，這些年大家已經很清楚，尤其是西方民主國家，都澄清聯大2758號決議文只處理中國代表權，並未提到台灣，甚至歐洲議會通過的決議也提到，在決議文的150個字，沒有出現「台灣」。

林佳龍說，美國國務院也有說明，聯大第2758號決議沒有提到台灣，或是台灣與其他國家交往，以及參加國際組織的權利，這也是現在幾乎所有民主國家，除了美國、歐洲議會外，包括澳洲、荷蘭、加拿大等國，都陸續通過新的決議文，或是政府發布聲明。這也說明為什麼中國很緊張，需要不斷地去扭曲聯大2758號決議文。

林佳龍表示，中共積極想扭曲聯大2758號決議，是因為如果台灣被解釋為中國的一部分，台灣議題就是內政問題，台海就變成內海，中國就可以併吞、出兵台灣，國際就不能介入，這是隱藏在法律戰背後的混合戰，也就是中國以法律做基礎併吞台灣，去阻止國際對台灣的支持。

外交部也發布新聞稿指出，對於王毅顛倒是非及悖離事實的荒誕謬論，再次公然片面破壞現狀，以及企圖蒙蔽並誤導國際視聽的惡劣行徑，外交部表達強烈不滿與嚴正譴責。

對於王毅向日本喊話「藉台灣生事，就是給日本找事」，林佳龍說，中國不只對台灣，對日本、澳洲乃至於全世界都是在擴張、改變現狀，所以不只在台海，東海與南海都是，全世界慢慢瞭解中國武力的擴張，想要衝破第一島鏈，當然各國必須要團結起來阻止中國擴張。

林佳龍說，日本基於國家利益，知道台灣如果有事，影響的會是全世界，特別是第一島鏈，日本與美國也有日美安保條約，台灣與美國也有台灣關係法，所以不管是雙邊還是多邊的架構，美國現在也透過印太戰略整合。

林佳龍表示，這也是為什麼美國總統川普（DonaldTrump）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）在強調印太戰略時，都特別關心台灣，反對中國單方面以武力或脅迫改變現狀，並支持台灣參加國際組織。