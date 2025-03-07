陳佩琪申請10日上午送柯爸最後一程 北所：擇定妥適時間讓柯文哲返家

柯妻 陳佩琪 今天到台北看守所探視 柯文哲 並提出申請本月10日上午返家奔喪，送柯爸最後一程，她盼北所釋出最大善意。北所表示，已收到申請，按受刑人及被告返家探視辦法受理，將審慎評估探視安全，擇定妥適時間讓柯返家，盡為人子最後的孝道。

「這段時間，我6次到北所探視柯文哲，今天可能是最後一次會見。」前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，日前獲裁准解除禁見至10日，與家人討論父親治喪事宜，陳佩琪今天下午會見柯文哲後受訪表示，6次會面對治喪事宜幫助很大。

「他很堅持想在10日告別式當天，見父親最後一面，親自送他最後一程。」陳佩琪說，每次會面，柯文哲都一再表達這個堅持要寫在請上，但怕違反規定，前幾次會面後，她面對媒體詢問都不敢說。

她說，與柯文哲結婚35年，知道他個性很內斂，內心任何喜怒都不會表達在外在，但這幾次會面，一提到柯爸他都淚流滿面，她沒帶衛生紙，只以手或衣袖幫他拭淚。

陳佩琪說，柯是心肌梗塞重症的專家，卻無法隨侍在側，參與父親的醫療與決策，讓雙手曾救過很多這類的病人的他，深感內疚，且在後一刻也無法牽著父親的手，才會十分堅持一定要在10日告別式當天送父親最後一程。