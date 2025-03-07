聽新聞
0:00 / 0:00
特別費遭刪 韓國瑜仍送女立委玫瑰花慶祝婦女節
今天是3月8日婦女節，立法院長韓國瑜為慶祝國際婦女節，贈送每位女立委一盆玫瑰花，花盆立牌寫道「國際婦女節快樂，院長韓國瑜敬賀」，讓不少女立委一早看到驚喜不已，也紛紛與玫瑰花合影並發臉書分享。
立法院人士指出，韓國瑜業務費、特別費也被統刪，因此去年婦女節，在議場送每位女立委、女性閣員、女記者花，今年縮減費用，只有在立法院不分朝野黨派送女立委一盆花，讓女委員感受婦女節氣氛。
國民黨立委馬文君、柯志恩、翁曉玲等人收到玫瑰花後，紛紛在臉書分享與玫瑰花的合影。
馬文君在臉書表示，一早進台北辦公室，就收到韓國瑜院長的玫瑰花束。女性朋友不管是在職場或是家庭，都扮演著重要的角色，同時也承受不少的壓力，處處展現堅強勇敢，美麗自信，期望每一位女性就像這束玫瑰一樣，壓不扁的薔薇，無畏地光芒綻放。
「明天就是38婦女節了，謝謝韓院長送的紅玫瑰」，柯志恩說，每年3月第2個星期五是「為女著紅日」，今天特別穿上紅衣服，和同仁一起配戴紅色愛心胸章，提醒自己重視心血管的健康和保護；在台灣每天有超過40位女性死於心血管疾病，呼籲所有女性朋友們一定要提升對自我心血管健康的意識。
翁曉玲也發臉書說，明天是3月8號婦女節，今天中午就收到韓國瑜院長送來給我的美麗玫瑰花束，讓我倍感溫暖與鼓舞。在立法院的每一天，都是戰戰兢兢面對各種任務與挑戰，只是很無奈，還得分神去回擊民進黨對她的各種指控和流言蜚語。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言