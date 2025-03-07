特別費遭刪 韓國瑜仍送女立委玫瑰花慶祝婦女節

今天是3月8日婦女節，立法院長韓國瑜為慶祝國際婦女節，贈送每位女立委一盆玫瑰花，花盆立牌寫道「國際婦女節快樂，院長韓國瑜敬賀」，讓不少女立委一早看到驚喜不已，也紛紛與玫瑰花合影並發臉書分享。

立法院人士指出，韓國瑜業務費、特別費也被統刪，因此去年婦女節，在議場送每位女立委、女性閣員、女記者花，今年縮減費用，只有在立法院不分朝野黨派送女立委一盆花，讓女委員感受婦女節氣氛。

國民黨立委馬文君、柯志恩、翁曉玲等人收到玫瑰花後，紛紛在臉書分享與玫瑰花的合影。

馬文君在臉書表示，一早進台北辦公室，就收到韓國瑜院長的玫瑰花束。女性朋友不管是在職場或是家庭，都扮演著重要的角色，同時也承受不少的壓力，處處展現堅強勇敢，美麗自信，期望每一位女性就像這束玫瑰一樣，壓不扁的薔薇，無畏地光芒綻放。

「明天就是38婦女節了，謝謝韓院長送的紅玫瑰」，柯志恩說，每年3月第2個星期五是「為女著紅日」，今天特別穿上紅衣服，和同仁一起配戴紅色愛心胸章，提醒自己重視心血管的健康和保護；在台灣每天有超過40位女性死於心血管疾病，呼籲所有女性朋友們一定要提升對自我心血管健康的意識。