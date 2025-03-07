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傅崐萁控洩密應下台 林佳龍：未洩個資

中央社／ 台北7日電

國民黨團總召傅崐萁今天表示，外交部長林佳龍洩露跟隨花蓮縣政府赴香港、卻被港警逮捕的陳姓業者個資。林佳龍回應，並沒有洩露任何的個資，請傅崐萁平心靜氣看待社會對其質疑，不需要講那麼重的話，甚至惱羞成怒。

新光兆豐休閒農場陳姓業者2月18日與花蓮縣政府赴香港參加旅展，入境遭港警拘捕。傅崐萁今天表示，當初花蓮縣府請陸委會援救陳姓業者，陸委會說要保密，結果林佳龍不思解救還外洩個資拿來攻擊，沒資格當部長，應立刻下台。

林佳龍下午參加風傳媒11週年社慶論壇後接受媒體訪問，被詢問有關傅崐萁要求下台一事。

林佳龍表示，其實他沒有洩露任何的個資，也未涉及洩露人名，問題是請傅崐萁平心靜氣看待這個問題和社會對其的質疑，不需要講那麼重的話，甚至惱羞成怒。

林佳龍說，傅崐萁到香港後與官員見面，並表示代表台灣的中央政府，媒體才會問團裡有人被關押，好像傅崐萁也沒有去救，是這個背景。事實上，既然這個團是一起出去，傅崐萁作為總召、立委，又宣稱代表台灣的中央政府，應該全力營救，社會主要關心的是這一點。

傅崐萁 林佳龍 花蓮縣政府

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