「叛黨說」再槓周玉蔻 王世堅：不想回那種渣渣

民進黨立院黨團著柯建銘日前質疑，民進黨立委王世堅對黨忠誠度是零，一席話意外引發王世堅與沒提人周玉蔻對槓。王世堅今天再表示，她不想回那種渣渣。

柯建銘與王世堅前天在民進黨中常會上「激烈討論」後，民進黨主席賴清德也下令，要黨團幹部繼續帶領黨團同仁在立法院第一線並肩作戰、務必團結，未來相同的紛爭內容就不要繼續傳遞錯誤訊息。周玉蔻則在臉書指控王世堅「叛黨」，王世堅表示，他將對周玉蔻提告妨礙名譽。周再回嗆，「告你個頭」。

王世堅今天在立法院受訪表示，賴清德已經裁定，會引起話語的一些事情就免了，希望講的人，他們去收回這些話。對於是否還覺得柯建銘該做精神鑑定？王世堅也說，被那些話語傷害到的，也因為賴清德已經裁定，所以覺得對方收回這些話就好。

至於周玉蔻批評，「告你的頭，王世堅胡亂指控本人，本人懶得提告，因為他長得太醜、看起來太髒」；王世堅回應，「我不想回那種渣渣，好不好？社會不應該有那一些渣渣。」