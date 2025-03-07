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柯爸告別式採喜喪布置 據傳綠營超大咖將現身告別式

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台北市長柯文哲媽媽何瑞英（中）、爸爸柯承發（左）2019年到彰化奠安宮參拜。本報資料照
台北市長柯文哲媽媽何瑞英（中）、爸爸柯承發（左）2019年到彰化奠安宮參拜。本報資料照

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，家屬於私人生命會館設靈堂，各界政壇人士都前來拈香致意，告別式也將於3月10日舉辦。知情人士透露，由於柯爸享耆壽94歲，依照傳統屬於喜喪，會場會以粉色蓮花為主體，前總統陳水扁、馬英九將出席。

柯爸病逝後，各界政壇人士都前來拈香致意，包括立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等。柯妻陳佩琪今天下午已幫柯文哲申請外出奔喪，盼在告別式結束前盡最後孝道。

據了解，柯家盼告別式低調進行，不會有電視牆，也不會播放柯爸回憶錄，當天的儀式走佛、道教合併，會場會以粉色蓮花為主體布置，另外走道也會有百合和菊花相襯，一切符合柯家「低調」的要求。

知情人士透露，會場預計在9日中午開始布置，並接受各界送來弔唁的花籃，當天估算約有1200人會到場致哀，前總統陳水扁、馬英九、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦都會到場，不過仍以當天狀況為主；由於人數眾多，將在新竹市立殯儀館中最大的景行廳進行，也不掛紙類輓聯，將全部以電子輓聯為主。

知情人士透露，由於柯爸享耆壽94歲，依照傳統屬於喜喪，會場會以粉色蓮花為主體，前總統陳水扁、馬英九已應邀參加。圖／報系資料照
知情人士透露，由於柯爸享耆壽94歲，依照傳統屬於喜喪，會場會以粉色蓮花為主體，前總統陳水扁、馬英九已應邀參加。圖／報系資料照

馬英九

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