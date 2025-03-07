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藍提普發現金1萬元特別條例草案 立院付委審查

中央社／ 台北7日電

國民黨立法院黨團提出「稅收超徵全民共享現金發放特別條例」草案，每人普發新台幣1萬元。立法院會今天上午處理報告事項時，朝野立委未提出異議，此案經宣讀後交付立法院經濟、財政2委員會審查。

稅收超徵全民共享現金發放特別條例草案共有8條條文，提案說明指出，有鑑於財政部上修民國113年全國總稅收實徵淨額達3兆7619億元，較預算數高出5283億元，創下政府稅收超徵最高紀錄，而111年全國超徵稅收5237億元，時任行政院長蘇貞昌也將其中的一部分超徵「還稅於民」，全民普發現金6000元。

提案說明指出，為此擬具稅收超徵全民共享現金發放特別條例草案，每人發放現金1萬元，讓全體國民共享稅收超徵成果。

稅收超徵特別條例草案明定，為讓全民共享稅收超徵成效，減緩民生壓力，並達到振興經濟效益，將稅收超徵部分金額以發現金方式與全民共享，而稅收超徵特別條例主管機關為國家發展委員會。

草案明定，凡具中華民國國籍並設有戶籍者，政府應依稅收超徵全民共享現金發放特別條例規定發放現金1萬元。個人自政府領取的現金，免納所得稅；現金發放的相關業務，得不適用政府採購法招標、決標的規定。

草案規定，特別條例自公布日施行，施行至民國114年12月31日止。條例施行期間屆滿，得經立法院同意延長。

立法院會今天處理報告事項時，國民黨團提議將稅收超徵特別條例交付立法院經濟、財政委員會審查，由於現場無人反對，草案順利付委。

國民黨 立法院

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