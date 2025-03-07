【重磅快評】李孟諺複製丁怡銘 陳宗彥若回鍋也不稀奇

交通部前部長李孟諺爆婚外情丟官，事隔半年後回鍋任行政院有給職顧問，再惹側目；檢視李孟諺的回鍋路徑，不禁發現和行政院前發言人丁怡銘多所相似，爭議也同樣不少，但李孟諺回鍋的最大問題是嚴重牴觸了賴清德的「政治潔癖」。由此觀之，賴的另一愛將另陳宗彥回鍋，也可能只是時間早晚的問題而已。

上任交通部長僅92天的李孟諺因緋聞案下台，昨天傳出他將回鍋任行政院有給職顧問；行政院稱李具公務人員任用資格且有豐富基層經驗，為借重其長才，遂依公務人員任用法等規定任用；行政院長卓榮泰也說，他知道外界有一些質疑，有一些考慮，所以他要求李要用專業展現成績向國人報告，直接對他負責。

坦白說，行政院有給職顧問還真是個酬庸自己人的好職位。李孟諺丟官除了鬧緋聞，還有與前遠航董座張綱維的複雜政商關係沒說清楚，風頭過後又東山再起，恰似行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵事件請辭後四個月又重返行政院擔任有給職顧問，路徑有如複製貼上；不同的是，丁是回鍋一個月後才被發現，李是還沒上任就被踢爆。

行政院對李孟諺回鍋的說法是，李具公務人員任用資格，且有豐富基層經驗；但若用同樣的標準來看丁怡銘，丁並不具公務人員任用資格，而且也沒有豐富基層經驗，丁還不是照樣回鍋？

行政院當時說，丁怡銘回鍋是因為他有政策研究、宣傳歷練。但對照丁下台的原因，官方說法到底是褒是貶，還真是見仁見智，因為他就是宣傳衝過頭，惹怒了眾多牛肉麵店商家而下台。

至於行政院說李孟諺有豐富基層經驗才請他回鍋，這很有學問了，若要請內行人來翻譯，其實白話文就是「李孟諺是台南幫出身」。李孟諺在台南歷經水利局長、秘書長、代理市長等要職，怎麼看都是賴系，行政院讓他回鍋，理由還放入這一條，難道不是在拍賴的馬屁嗎？賴清德所謂的「政治潔癖」原來也不過如此。

行政院長卓榮泰就更妙了，他說他知道外界對李孟諺「有一些質疑，有一些考慮」，所以他要求李用專業展現成績來向國人作報告，還要直接對他負責。怎麼看都感覺是卓是拐彎抹角來說他其實是不得不用李孟諺。原因很簡單，如果有質疑、有考慮，為何還非用李不可？難道找不到人了嗎？李孟諺得直接對他負責，這又是什麼體制？

若要論「台南幫」的成分，李孟諺和陳宗彥真有的拚；陳宗彥早年擔任台南市議員就與賴交好，賴選上台南市長，他先後出任民政局長、新聞及國際關係處處長，被視為賴的左右手；賴北上組閣不久，陳宗彥也出任內政部次長，賴系成分不容懷疑，若非涉及性招待被彈劾起訴，今日定有另番局面。

如果李孟諺有水利專業、有豐富基層經驗可以復出，丁怡銘也可拿政策研究、宣傳歷練當復出理由，陳宗彥也有都計、建築背景，基層經驗也不輸李孟諺，日前酒店業者出庭作證沒有提供陳性招待，只待官司解套，說不定那天他偷偷摸摸回到行政院上班，看倌也不必大驚小怪了。