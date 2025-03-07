【即時短評】川普都霸王硬上弓了 賴清德還在一廂情願？

台積電擴大對美投資，遭質疑台灣未獲得對等的經貿或安全承諾。對於這樣的質疑，賴清德總統昨表示，美國總統川普曾在美日領袖高峰會中公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。賴總統要國人對台美關係有信心，但川普口中的「台海和平穩定」，真是台灣要的嗎？

為了平息台積電變「美積電」的質疑，賴總統昨急忙拉著台積電董事長魏哲家出面，強調政府沒有來自美國的壓力，還說這是台灣自信跨越太平洋，要重新建構一個新的產業布局。黨政人士也對外放話，強調魏哲家不論是赴美之前還是之後，賴總統都有充分掌握，併研擬應對之道。

但從結果來看，賴總統面對川普出招，只能強調「台積電的佈局，成就了台灣更大實力」，更重複「台積電的成就，也是台灣共同的驕傲」，還不忘提及這是「台美關係歷史性的時刻」。僅剩華麗詞藻的包裝，反而顯示賴政府就算早有掌握，卻也只能接招，沒有對招，所以才會在台積電尚未提出加碼投資美國的投審計畫前，就急忙背書。

要藉由台積電幫忙川普實現「讓美國再次偉大」，若從共榮共利的角度，台灣做出犧牲、讓步，當然不是不可以；只不過，這次連護國神山都要被移山了，台灣卻沒有換到經貿或安全上任何承諾，難免會引發國人的憂心與質疑。

賴總統唯一的解釋只有，川普曾在美日領袖高峰會中公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不允許任何國家企圖用武力或脅迫的方式，改變台海現狀。但川普的說法也許有自己的邏輯，就怕會讓賴總統及台灣會錯意。

民進黨過去最常釋放「今日烏克蘭，明日台灣」的類比，企圖藉俄羅斯的侵略行徑來強化中共可能犯台的野心。但如今的川普，嘴上強調他能結束俄烏戰爭，實際上卻是要求烏克蘭拿稀土換安全保障，並且企圖聯手俄羅斯總統普丁，逼迫烏克蘭換取屈辱的和平。若俄烏戰爭依照川普及普丁的劇本畫下句點，真會是烏克蘭及賴總統最愛講的民主陣營夥伴，能夠接受的結果嗎？

川普如此對待「今日烏克蘭」，賴總統卻拿川普口中的「台海和平穩定」，去當成割讓台積電能獲得的承諾。若這只是賴總統為平息質疑的話術，那就還好，但若賴總統真相信川普對待「明日台灣」，是從台灣立場出發的和平穩定，而非連手北京來定義，恐怕就是更大的國安危機。