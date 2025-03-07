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民進黨告發偽造文書 罷綠委團體：無法通靈也不會觀落陰

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立委大罷免持續進行，國民黨青年軍劉思吟（左四起）、賴苡任、李孝亮今天赴中選會補件，將罷免立委吳沛憶的2637份連署書補送中選會審核，並在中選會外接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
立委大罷免持續進行，國民黨青年軍劉思吟（左四起）、賴苡任、李孝亮今天赴中選會補件，將罷免立委吳沛憶的2637份連署書補送中選會審核，並在中選會外接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影

全台掀起大罷免，罷免民進黨立委的連署書經查出現部分死人連署，民進黨發言人吳崢今天在律師陪同下，前往台北地檢署按鈴告發涉虛假連署罷免的領銜人，涉偽造文書、行使偽造文書及偽造印文署押等罪嫌。罷免民進黨立委團體反嗆，他們無法通靈也不會觀落陰，怎能憑摸一張紙就能辨別是活是死？

罷免民進黨立委吳沛憶團隊「憶事吳成」成員劉思吟表示，過去在中正萬華連署擺攤的過程中，曾遭遇一連串惡意干擾的行為，例如有人假裝連署，卻故意在簽名欄留下空白，反而要求志工代簽，志工拒簽就離開；甚至有人直接在現場大聲咆哮、辱罵，企圖製造混亂。這些行為並非偶然，而是有計畫的擾亂與騷擾。

罷免吳沛憶領銜人李孝亮表示，民進黨選擇去北檢按鈴申告罷綠團，他們尊重；但罷團本無審查連署書的能力，無法通靈也不會觀落陰，怎麼憑摸一張紙就能辨別是活是死？

「憶事吳成」強調，他們相信支持者都看在眼裡，民眾的眼睛是雪亮的，來連署的人民堅信，唯有下架不適任的民進黨立委，才能帶來真正的改變。

罷免

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