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158cm卻轟動世界 馬英九：孫中山與紅粉知己互動讓我感動

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國父孫中山逝世百年，國民黨舉行一系列紀念活動，今天登場的是「中山先生逝世一百周年紀念座談會」，前總統馬英九開場致詞。記者林俊良／攝影
國父孫中山逝世百年，國民黨舉行一系列紀念活動，今天登場的是「中山先生逝世一百周年紀念座談會」，前總統馬英九開場致詞。記者林俊良／攝影

前總統馬英九今天出席「中山先生逝世壹百周年紀念」座談會時表示，他自己是孫中山的粉絲，探訪孫中山在全世界的足跡，並指孫中山身高僅158公分，但做了轟動世界的事情，建立亞洲第一個民主國家。此外，馬也提及，孫中山跟紅粉知己陳粹芬的互動也令他感動。

國父孫中山逝世百周年，國民黨3月起舉辦一系列紀念活動，今天登場的是「中山先生逝世壹百周年紀念」，並邀請馬英九擔任嘉賓。馬英九致詞時表示，孫中山雖然身高僅158公分，個子不高，但孫中山做了讓世界轟動的事情，是一個中國與世界的巨人，終結中國3000年專制，建立第一個亞洲民主國家。

馬英九說，孫中山全世界曾去的地方，他自己都設法去看一下，而他也是因為去東京與新加坡才知道，孫中山有一位非常要好的紅粉知己陳粹芬，陪孫中山到處去，還幫孫中山做飯、照顧一切，讓他很感動，他以前在台灣不知道有這段故事。

當馬英九提到孫中山也有自己的生活「情趣」時，一語雙關讓台下與會者全會心一笑，馬英九還笑嗆，「不然你要怎樣」。

馬英九說，他發覺孫中山是一個很有趣味的人，所以今天懷念孫中山建國、為國的一切，也不要忽略孫中山也有輕鬆、有趣的一面，「這是個非常值得我們懷念的人」。

孫中山 新加坡 馬英九

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