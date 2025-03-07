【重磅快評】台灣不希望淪為烏克蘭 但想成為格陵蘭嗎？

不得不佩服川普，短短幾個月內，不費一兵一卒，逐步拿到他想要的東西。不只啟動關稅戰，還到處施壓，已經逼迫台積電去美國大投資，香港李嘉誠旗下的「長江和記實業」也把巴拿馬運河港口經營權賣給美商，川普日前還於國會演說再度表示，「無論如何，我們都會拿到格陵蘭。」

這不是川普第一次說要奪下格陵蘭。2019年，他在第一個任期時就讓幕僚研究是否可以購買格陵蘭，不過這一提議當時遭到丹麥政府的強烈反對和嘲諷，還導致川普取消了對丹麥的國事訪問。

去年12月22日，二度當選的川普在「真相社媒」Truth Social上發表聲明說：「為了國家安全和世界各地的自由，美國認為擁有與控制格陵蘭是絕對必要的。」今年1月7日，川普長子小唐納德對格陵蘭進行私人訪問。同一天，川普再次對格陵蘭發表強硬宣告，表示他不排除使用軍事或經濟手段使格陵蘭成為美國的一部分。川普還表示，如果丹麥阻止這項交易，他將對丹麥徵收高額關稅。

川普為何對格陵蘭如此興趣濃厚？格陵蘭位於北極圈，是世界第一大島，位於北美洲東北部。因為扼守北美與歐洲之間的戰略要道，且擁有豐富的自然資源，包括稀土元素，這對美國在與俄羅斯、中國大陸的競爭中保持優勢至關重要。

目前格陵蘭與丹麥屬於海外領地與宗主國的關係，除了外交與國防由丹麥政府負責之外，格陵蘭在國際法上被視為一個內政完全自主的獨立政治實體，擁有選擇脫離丹麥而實現獨立的權利。格陵蘭政府正處於過渡階段，即將於3月11日舉行大選。

針對川普多次「表達愛意」，無論是丹麥政府或格陵蘭自治政府的回應都是：格陵蘭是「非賣品」。丹麥首相梅特•弗雷德里克森說，格陵蘭屬於格陵蘭人民，不會出售。格陵蘭總理Múte Bourup Egede也強調，格陵蘭永遠不出售。國際上，德國和法國等國則呼籲川普不要威脅格陵蘭。

對台灣人來說，格陵蘭是陌生而遙遠的地理名詞，拿台灣跟格陵蘭相比，當然是奇想，但是台灣不是也很常說「今日烏克蘭、明日台灣」？如今當然不會有人希望台灣變成陷入戰火的烏克蘭，如果能變成格陵蘭，談個好價碼，是不是聽起來不錯？

尤其是川普日前在國情咨文演說中「溫情喊話」：「…我們正在與所有相關方合作，爭取得到這個島。我認為我們無論如何都會得到它，我們志在必得，我們將會確保你們的安全，我們會讓你們變得富有，一起讓格陵蘭達到前所未有的繁榮…」

台灣是不是有些人聽到這話，很想化身格陵蘭，也希望川普開價？可惜不同於格陵蘭，一來台灣沒有像格陵蘭擁有這麼豐富的稀土資源；二來格陵蘭背後的宗主國丹麥不夠強大，但川普並不想惹中國大陸。對於台灣，川普想的是收取保護費，但連口頭上都不願提出安全保證。況且川普根本不用花錢即可得到他想要的，台灣已經要帶著龐大資金，無條件奉上台積電了呢。