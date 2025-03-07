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林右昌傳辭秘書長選新北 蘇巧慧曝唯一競選策略

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨部秘書長林右昌（左）傳出接下來將辭去秘書長職位投入選舉，立委蘇巧慧（右）今說，不管是立委或黨部主委，都能做到最好，「我想這是我現在唯一的策略。」圖／報系資料照
民進黨部秘書長林右昌（左）傳出接下來將辭去秘書長職位投入選舉，立委蘇巧慧（右）今說，不管是立委或黨部主委，都能做到最好，「我想這是我現在唯一的策略。」圖／報系資料照

2026新北市長選戰提前開打，民進黨秘書長林右昌傳出農曆年前拜會前總統蔡英文，之後可能請辭秘書長投入選戰。民進黨立委蘇巧慧今受訪表示，她現在的責任就是在國會堅守民主、在地方推動進步，不管是立委或黨部主委，都能做到最好，「我想這是我現在唯一的策略。」

蘇巧慧先前明確表態「報名」選新北市長，目前更是新北黨部主委。蘇巧慧今上午受訪表示，「Team Taiwan」告訴大家的是，要贏得冠軍，唯一的路徑就是把現在的自己練得更強、更好，她現在的責任就是在國會堅守民主、在地方推動進步，不管是立委或是黨部主委的工作，都要做到最好，這是她現在唯一的策略。

至於林右昌傳尋求英系支持，蘇巧慧說，新北市有400萬人口，每一票都非常重要，所以她會把握每一個機會，聽大家的聲音，也爭取每一個人的支持。蘇強調，她的方式是把現在的工作做到最好，做到讓大家能夠認同她的能力、態度，這是她競選的策略。

林右昌 蘇巧慧

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