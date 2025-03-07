李孟諺任政院顧問 黨政人士揭「這件事」足以顯示他專業度

針對前交通部長李孟諺近日回到行政院擔任顧問一案，行政院長卓榮泰7日指出，李孟諺在交通部長及所有公職生涯中，充分表現出工程、水利方面的專業，也得到很多人的稱讚，而李孟諺基於個人因素離開團隊，但在未來均衡台灣跟更多治水工程方面，期待也信賴李孟諺用專業來協助他。

卓榮泰說，他也知道外界有些質疑與考慮，因此要求李孟諺用專業展現的成績向民眾做報告，直接對他負責。

另外，黨政人士也提到，李孟諺顧問的中央地方歷練非常完整，也是工程和水利領域專家，擔任行政院秘書長期間協調許多產業園區的開發，包含護國神山台積電（2330）在內。

黨政人士表示，台積電位於竹科寶山基地的2奈米廠房能夠通過環評順利開工，李孟諺功不可沒。當初寶山基地因環評委員擔憂野溪排洪安全及水保等問題，經時任秘書長的李孟諺召開跨部會協調提出因應方案，讓環評委員釋疑，上開問題獲致有效解決，才讓全案走向實質動工開發。

黨政人士感嘆，台積電董事長魏哲家在總統府疾呼「台灣生產線要繼續蓋」，寶山2奈米就是很關鍵的先進製程廠，當大家關切台積電能不能根留台灣時，從現在看來，當初李孟諺的協調至為關鍵。

除了竹科，中南部的屏科、嘉科、高雄楠梓和橋頭科學園區，都有李孟諺居中協調的身影。其中屏東和嘉義兩座基地，是歷經紙上規劃到實質開發，楠梓和橋頭則是克服土地取得、聯外交通等困難，透過專案計畫投入上百億付諸實行。