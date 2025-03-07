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李柏毅：傅崐萁隨扈向退休師動手 要求警政署徹查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委李柏毅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委李柏毅。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委李柏毅今天表示，國民黨立委傅崐萁以「植樹節」名義，舉行問政說明會，花蓮教師葉春蓮誤以為是領樹苗活動，進場發現不然，在質問傅崐萁是不是通匪後，隨即遭傅崐萁隨扈、國民黨花蓮縣黨部副主委及多名大漢聯手架走。他要求警政署徹查隨扈，究竟是依警政署指示執勤維護安全，還是效忠傅崐萁。

李柏毅指出，傅崐萁在立院霸凌還不夠，這次竟指揮隨扈拖走葉春蓮老師，民主來到花蓮王的地盤，難道也只能屈服「傅皇」嗎？難道花蓮已經成了一言堂，只容許舔共者生存，卻容不下批評「通匪」的聲音？

李柏毅批評，葉春蓮僅因一句質疑，便遭隨扈與多名大漢聯手架走、強行驅離。隨扈職責本應是維護安全，如今卻淪為傅崐萁私人打手，將要求內政部、警政署立即啟動行政調查，徹查相關人員的失職與不法行為，確保台灣民主社會環境、人民自由發聲。

傅崐萁 花蓮 隨扈

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