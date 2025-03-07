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李孟諺回鍋政院任顧問 黃國昌：是新潮流都沒關係？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
交通部前部長李孟諺去年因婚外情請辭，近日卻回鍋擔任行政院有給職顧問，民眾黨立院黨團總召黃國昌批，難道只要是民進黨、新潮流的，怎麼樣都沒有關係？圖／報系資料照
交通部前部長李孟諺去年因婚外情請辭，近日卻回鍋擔任行政院有給職顧問，民眾黨立院黨團總召黃國昌批，難道只要是民進黨、新潮流的，怎麼樣都沒有關係？圖／報系資料照

交通部前部長李孟諺去年因婚外情請辭，近日卻回鍋擔任行政院有給職顧問，行政院長卓榮泰今說，需要更多治水工程專業。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，難道只要是民進黨、新潮流的，怎麼樣都沒有關係？完全不顧人民感受，民眾黨絕對無法認同卓榮泰內閣如此濫用國家名器。

民眾黨立院黨團今上午開記者會，黃國昌說，李孟諺牽涉可能還不是只私德問題，在行政院擔任要職期間，跟另一個捲入弊案、遠東航空的張綱維之間過從甚密，他在去年委員會時有公開質詢過，「當時他是如何閃躲、沒有真的講實話，在立法院都有紀錄。」

黃國昌批，讓大家沒有辦法接受、也讓全體國人憤怒的是，「賴清德政府、卓榮泰內閣到底是以什麼樣的心態，在有關於重要的人事任命上？」黃說，過去賴總統不管是在總統府資政或是國策顧問的聘用上，已出現相當大的問題，飽受社會各界批評。

黃國昌說明，現在卓榮泰在任命顧問，且還是有給職顧問，可能還沒從過去行政院的顧問任命得到任何教訓。當初跟im.B主嫌勾結、協助脫產的人叫陳振坤，就是行政院的顧問。有這種捲入的弊案、不當官商往來的人士，產生這麼大的爭議，自己當初也知道，不應該繼續在政府任職，結果沒想到轉身又變成有給職顧問。

「只想請教卓榮泰院長，請問把國家的名器當什麼？」黃國昌質疑，難道只要是民進黨、新潮流的，怎麼樣都沒有關係？完全不顧人民感受，民眾黨的立場，是絕對沒有辦法認同卓榮泰內閣如此濫用國家名器。

卓榮泰 行政院 黃國昌

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