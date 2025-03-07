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被批疑美 陳玉珍嗆吳思瑤：你是美國代言人嗎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台積電擴大在美國投資，預計投入千億美元。藍營的憂慮被批為「疑美論」，國民黨立委陳玉珍今日劍指民進黨立院黨團幹事長吳思瑤，吳是否為美國代言人，在乎的只有美國的利益，美國的利益讓美國總統川普去在乎，「台灣的利益，我們要自己顧好。」記者屈彥辰／攝影
台積電擴大在美國投資，預計投入千億美元。藍營的憂慮被批為「疑美論」，國民黨立委陳玉珍今日劍指民進黨立院黨團幹事長吳思瑤，吳是否為美國代言人，在乎的只有美國的利益，美國的利益讓美國總統川普去在乎，「台灣的利益，我們要自己顧好。」記者屈彥辰／攝影

台積電擴大在美國投資，預計投入千億美元。藍營的憂慮被批為「疑美論」。國民黨立委陳玉珍今日劍指民進黨立院黨團幹事長吳思瑤，是否為美國代言人，在乎的只有美國的利益，美國的利益讓美國總統川普去在乎，「台灣的利益，我們要自己顧好。」

賴清德總統、台積電董事長魏哲家連袂昨日舉行記者會，正式宣布台積電擴大在美國投資，投入千億美元。若加上過去的650億美元，在美投資合計為1650億美元。

然而，藍營質疑台積電大規模擴大在美國投資，卻遭綠營質疑是在「疑美」。

陳玉珍說，美國人工成本高、效率較低，良率又不會比在台灣好，大家都知道台積電為什麼會去美國，川普以其力量要求台積電加碼投資，所以川普才沾沾自喜，民進黨別睜眼說瞎話，就是川普要求。依照公司治理，台積電會去做這樣的事情嗎？

陳玉珍強調，藍營感嘆的是，國家身為台積電的後盾，以後可能還有供應鏈的國神山群，去美國投資，對台灣的就業、供應鏈等各方面影響，這不是疑美論，而是對台灣未來的影響什麼？政府有沒有辦法成為台積電或其他公司的有力後盾？政府能不能協助？這不是疑美論，最在乎的應該是中華民國利益。

陳玉珍質疑，吳思瑤是不是美國代言人？在乎的只有美國的利益，美國的利益讓川普去在乎，「台灣的利益，我們要自己顧好。」

台積電 吳思瑤 疑美論 美國 陳玉珍

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