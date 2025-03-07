快訊

王品宣示創更多「億元」品牌 月營收破億就保證獲利？

讓日本再度偉大？東京想花千億重建「江戶城天守閣」

驚！71歲陳盈潔死訊瘋傳 經紀人回應這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

證實與藍黨團三長碰面 黃國昌：優先法案7大領域有交集

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立法院團今天舉辦「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節快樂記者會，民眾黨主席黃國昌（左三）與黨內男立委一同插花送給女同事。記者余承翰／攝影
民眾黨立法院團今天舉辦「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節快樂記者會，民眾黨主席黃國昌（左三）與黨內男立委一同插花送給女同事。記者余承翰／攝影

立法院新會期開議，朝野攻防持續，外界關注在野黨在大罷免潮下的動向。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今證實藍白黨團已碰過面，指出雙方有7大領域有交集的優先法案，包括「國定假日法」草案、居住正義、「刑事訴訟法」修法等。他強調，「我們已經凝聚共識。」

民眾黨團今開「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節快樂記者會，聯訪時被問及藍白黨團三長何時碰面，黃國昌回應，與國民黨黨團三長的會面已經結束了，非常感謝國民黨日前在召委選舉時禮讓給民眾黨立委林國成任交通委員會召委。

黃國昌說，兩個黨團在這個會期也各自提出優先法案，有交集之處共有7大領域，首先是勞工權益的保障，包括國定假日法的制定以及外送員的權益保障；其次是居住正義的法案；第三則是針對司法改革中，會提出修正刑事訴訟法，改善整個程序基本權的保障；第四個則娛樂稅的廢止。

黃國昌強調，這些都是藍白這個會期中，針對有交集的部分已經凝聚共識，新會期大家會共同推動努力。

財劃法

延伸閱讀

李孟諺回鍋政院有給職顧問 黃國昌諷：跟對人吃香喝辣

民眾黨9日邀童子賢座談 黃國昌：在巨人肩膀學習

蔣萬安歡迎黃國昌來聊聊 侯友宜聽到黃國昌的反應是這樣

黃國昌拜會盧秀燕未見蔡壁如 原來在台北為護理師發聲

相關新聞

證實與藍黨團三長碰面 黃國昌：優先法案7大領域有交集

立法院新會期開議，朝野攻防持續，外界關注在野黨在大罷免潮下的動向。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今證實藍白黨團已碰過面，指出...

指賴清德沒回國安影響 蕭旭岑：幫川普背書棄台論？

台積電日前在美宣布擴大投資美國1千億美元，賴清德總統昨天偕同台積電董事長魏哲家在總統府舉行記者會說明。馬英九基金會執行長...

李孟諺回鍋政院顧問 卓榮泰：用專業成績向國人報告

交通部前部長李孟諺去年爆婚外情請辭獲准，政院證實李孟諺將回鍋到行政院擔任顧問，引發各界議論。行政院長卓榮泰今天受訪說，他...

代理孕母將訂專法？ 邱泰源：已委託專家學者研究

明天是婦女節，婦團關注代理孕母議題。去年衛福部提出人工生殖法修正案，原將代理孕母入法，卻在執政黨黨團提出疑義後，最後宣布...

李柏毅：傅崐萁隨扈向退休師動手 要求警政署徹查

民進黨立委李柏毅今天表示，國民黨立委傅崐萁以「植樹節」名義，舉行問政說明會，花蓮教師葉春蓮誤以為是領樹苗活動，進場發現不...

李孟諺回鍋政院任顧問 黃國昌：是新潮流都沒關係？

交通部前部長李孟諺去年因婚外情請辭，近日卻回鍋擔任行政院有給職顧問，行政院長卓榮泰今說，需要更多治水工程專業。民眾黨立院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。