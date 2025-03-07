證實與藍黨團三長碰面 黃國昌：優先法案7大領域有交集

立法院新會期開議，朝野攻防持續，外界關注在野黨在大罷免潮下的動向。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今證實藍白黨團已碰過面，指出雙方有7大領域有交集的優先法案，包括「國定假日法」草案、居住正義、「刑事訴訟法」修法等。他強調，「我們已經凝聚共識。」

民眾黨團今開「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節快樂記者會，聯訪時被問及藍白黨團三長何時碰面，黃國昌回應，與國民黨黨團三長的會面已經結束了，非常感謝國民黨日前在召委選舉時禮讓給民眾黨立委林國成任交通委員會召委。

黃國昌說，兩個黨團在這個會期也各自提出優先法案，有交集之處共有7大領域，首先是勞工權益的保障，包括國定假日法的制定以及外送員的權益保障；其次是居住正義的法案；第三則是針對司法改革中，會提出修正刑事訴訟法，改善整個程序基本權的保障；第四個則娛樂稅的廢止。

黃國昌強調，這些都是藍白這個會期中，針對有交集的部分已經凝聚共識，新會期大家會共同推動努力。