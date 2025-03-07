指賴清德沒回國安影響 蕭旭岑：幫川普背書棄台論？

台積電日前在美宣布擴大投資美國1千億美元，賴清德總統昨天偕同台積電董事長魏哲家在總統府舉行記者會說明。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，美國總統川普說「台灣有事，美國可以繼續製造晶片」，這句話就是棄台論，賴總統沒有回應，是在幫川普背書？

蕭旭岑表示，民進黨從前總統蔡英文到賴總統 一直說台積電是護國神山，如今護國神山要搬到美國去了，但昨天的記者會，賴總統完全沒有提台灣安全的部分，台積電的利益當然很重要，但台灣的利益跟台積電的利益不見得一致。

蕭旭岑說，賴總統一直沒有回應川普最重要的一句話，川普說「如果台灣有事，美國還是可以繼續製造晶片」，這句話就是棄台論，賴總統完全不回應這句話，是不是幫川普背書呢？

蕭旭岑呼籲，國家安全是非常嚴重的問題，大家一定要面對，現在還在幫政府洗地、幫政府圓的人，他真的覺得非常悲哀。當護國神山先進製程都到美國去之後，怎麼壯大台灣？還剩下什麼可以保護台灣？

他認為，矽盾已經瓦解了，這時候政府卻還在粉飾太平，行政院長卓榮泰跟經濟部長郭智輝應該下台，台積電到美國開記者會之前，沒有經過投審會，等於政府完全沒有把關，光是這一點就應該下台。

對於民進黨稱前總統馬英九執政時期，積極向大陸輸送台灣半導體產業，甚至差點親手把台積電送進大陸懷抱，蕭旭岑說，這個指控非常可笑，時任中共國家主席記胡錦濤或現任中共國家主席習近平有拉台積電前董事長張忠謀出來開記者會嗎？沒有，而且時任經濟部次長沈榮津還出來開記者會，說明投審會會嚴審。

蕭旭岑批評，台積電是國民黨協助創立，一手呵護，民進黨執政內把台積電送出去，怎麼還有臉來指控馬總統呢？