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去年遭爆婚外情…李孟諺回鍋政院顧問 卓榮泰這樣說

李孟諺回政院 王鴻薇酸：陳宗彥、陳凱凌都可回鍋了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
上任僅92天的交通部前部長李孟諺因緋聞案而下台，傳將回鍋任行政院有給職顧問。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日質疑賴政府用人標準，表示涉及接受廠商性招待的行政院前發言人陳宗彥、台南市前經發局長陳凱凌等，是不是都可以回鍋了？記者屈彥辰／攝影
上任僅92天的交通部前部長李孟諺因緋聞案而下台，傳將回鍋任行政院有給職顧問。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日質疑賴政府用人標準，表示涉及接受廠商性招待的行政院前發言人陳宗彥、台南市前經發局長陳凱凌等，是不是都可以回鍋了？記者屈彥辰／攝影

上任僅92天的交通部前部長李孟諺因緋聞案而下台，傳將回鍋任行政院有給職顧問。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日質疑賴政府用人標準，表示涉及接受廠商性招待的行政院前發言人陳宗彥、台南市前經發局長陳凱凌等，是不是都可以回鍋了？

李孟諺因被爆有長達10年的婚外情後請辭獲准，事隔半年，傳出李孟諺回鍋行政團隊，擔任有給職顧問。行政院表示，李孟諺具公務人員任用資格且有豐富基層經驗，為借重其長才，依「公務人員任用法」等相關規定任用為行政院顧問。

王鴻薇說，李孟諺是史上任命期間最短命的交通部長，因緋聞案而黯然下台。沒有想到到了賴政府時代，又讓李成為有給職的顧問。不禁要問當時如果因為李的緋聞，品德操守有問題，必須黯然下台，為何現在可以轉身變成 有給職的顧問，來到行政院裡？請問政府的用人標準是什麼？

王鴻薇表示，如果按照賴政府的用人標準、卓內閣的用人標準，是不是包含像涉及接受廠商性招待的行政院前發言人陳宗彥、台南市前經發局長陳凱凌等，都可以回鍋了？

王鴻薇質疑，請問卓榮泰的的用人標準到底是什麼？如果當時是因為李孟諺已經不適任，去職交通部長，現在又作為有給職顧問回鍋，難道今天就這樣赤裸裸的酬庸嗎？

關於傳出綠營之後就大罷免啟動全台宣講，王鴻薇表示，有看到行政部門的全台宣講地點選在板橋跟她自己的選區中山區，不管是怎樣鎖定任何立委，對所有的委員來講會堅守崗位，會勇往直前，會去迎戰這場大惡罷。

王鴻薇強調，更大的重點是，如果民進黨一再想要用總預算繼續造謠，來為大惡罷來加油添柴，反而會得到反噬。今年總預算就是創下史上最高的2兆9250億元，如果這樣還可以說政府不能運作，那只不過是自證，現在的賴政府相當無能而已。

李孟諺 王鴻薇 行政院

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