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馬偕醫院千萬個資被駭 邱泰源：研擬組「強力防火牆」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對馬偕醫院上月遭勒索軟體攻擊，衛福部長邱泰源表示，將共同研擬各醫院指引，組強力防火牆。圖／報系資料照
針對馬偕醫院上月遭勒索軟體攻擊，衛福部長邱泰源表示，將共同研擬各醫院指引，組強力防火牆。圖／報系資料照

馬偕醫院上月遭勒索軟體攻擊，500多台電腦當機，日前網路論壇有駭客宣稱販售馬偕醫院1660萬筆個資。衛福部長邱泰源今表示，衛福部第一時間馬上緊急處理，聯絡數發部跟資安署以及台灣關鍵醫院來開會；接下來將共同研擬各醫院指引，組強力防火牆。

邱泰源今上午在議場前受訪表示，發現醫院被駭客侵入後，衛福部第一時間處理，聯繫資安處跟數發部，也到醫院了解，同時請全台醫院開會，討論如何因應，並請被駭醫院分享經驗，希望防患未然。另外衛福部也跟數發部共同研擬各醫院指引，將組強力的防火牆，希望不要再發生這種情況。

邱泰源被問及護理師質疑薪資根本沒有衛福部宣稱的5萬3000元，邱表示，衛福部邀請各縣市衛生局，請各醫院把護理人員待遇放在網站上，感謝480多家醫院自動填上去，這不是衛福部調查怎麼寫，而是真實情況，讓護理同仁選擇醫院時知道工作條件跟薪資，這完全是客觀數據，當然有高有低，也可以看到中位數。

邱泰源指出，除醫院以外，在診所、各種養護所、護理之家、醫務室都有不同的工作情況、不同的薪資，不是在這次400多家醫院的薪水裡面，衛福部永遠覺得要加強護理同仁的工作環境、專業尊嚴，同時也希望護理人員能更加安心能在職場上工作，以維繫醫療品質。

衛福部 馬偕醫院

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