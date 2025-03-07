賴清德拉魏哲家同框說明 朱立倫：為個人解套非台灣

賴清德總統昨偕同台積電董事長魏哲家在總統府舉行記者會，說明台積電在美擴大投資。國民黨主席朱立倫今天批評，昨天賴總統把魏哲家推在前面，等於是幫賴總統解套，而不是要幫台灣解套。

朱立倫今天出席「中山先生逝世一百周年紀念座談會」，會後接受媒體聯訪。針對賴總統昨天和魏哲家的記者會內容，朱立倫表示，對台積電這樣的布局，他相信台積電是不得不的決定，面對美國的保護主義，以及全世界的浪潮，台積電到美國設廠，或到美國大幅度投資，他可以理解，但對台灣來講，民眾最關心的兩大議題，一、這對台灣產業是怎樣的衝擊？二、對護國神山、國家安全、矽盾是什麼樣的影響？這是政府應該要完整考慮的。

朱立倫說，台灣面對這樣子的一個新的產業分布，對台灣產能、生產流失、技術轉移，以及人才大幅度的到美國去，有什麼因應之道？再者，當台積在美生產之後，六座晶圓廠，加兩座封裝廠，以及研發中心過去之後，那台灣矽盾的功能就大幅度的降低，護國神山可能也少了一半，如何因應國家安全？

朱立倫感嘆，如果今天台灣非常安全，沒有任何國安考慮，或是台灣還有其他的產業因應之道，當然可以理解，但到目前為止，只能說民進黨還把心思放在政治宣傳，放在民進黨的政黨利益，而不是真正解決台灣產業及國家安全面對的危機。