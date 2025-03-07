代理孕母將訂專法？ 邱泰源：已委託專家學者研究

明天是婦女節，婦團關注代理孕母議題。去年衛福部提出人工生殖法修正案，原將代理孕母入法，卻在執政黨黨團提出疑義後，最後宣布代理孕母與人工生殖法脫鉤處理。衛福部長邱泰源今天表示，人工生殖法已送行政院審議，且衛福部國健署已啟動委託研究計畫，探討訂定代孕專法可行性，但一切並無時間表。

脫鉤處理後的「人工生殖法」草案已經送入行政院，正在等待交辦後續檢視法規、審議程序，尚未經過政務委員檢視、院長拍板。草案版本維持衛福部先前定調的方向：放寬女同志、單身女性可使用人工生殖技術，未納入代理孕母。

「人工生殖法」草案原在開放對象中由現行條文中的不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人權益，擴大為人工生殖子女、代理孕母、受術配偶、受術未婚女性及捐贈人權益，也就是包括同性配偶、單身女性等對象。根據衛福部資料，人工生殖法包括代孕議題在內，曾舉行兩場次公聽會、30餘次專家會議，對外預告含代孕版本草案期間，蒐集600餘則意見，8成民眾反對代孕。

人工生殖法修正草案預告後，其中增訂代理孕母制度引發議論，包括民進黨立委多承受婦女團體強大壓力，女綠委們多次集結舉行記者會，呼籲代孕應審慎，衛生福利部國民健康署去年12月間宣布，先處理單身女性、女同志適用等有共識部分，爭議較大的代理孕母脫鉤處理。

邱泰源說，人工生殖法已送行政院審議，「若有共識會盡量趕進度，但不敢百分百確定時程」，至於代孕專法，目前國健署已透過委託研究計畫，邀集專家研議可能性。