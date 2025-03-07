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稱台灣仍會居產業關鍵 卓榮泰：若國人在公共政策上能團結
賴清德總統昨日在總統府與台積電董事長魏哲家一同開記者會，稱赴美投資沒受美方壓力，但也遭外界質疑美國總統川普祭出100％關稅，難道不算壓力？行政院長卓榮泰表示，台積電會將台灣當做是最重要的生產基地，而且也會以台灣為研發中心與核心。
卓榮泰表示，魏哲家在會議中說「台積電未來在台灣的生產計畫不會改變」，而且會持續的增加。卓強調，台積電在國內許多縣市已經有既定的計畫，有在執行的，也有在規劃當中的，甚至未來還有要新設的計畫，作為台灣最重要產業，台灣當然是生產基地，而且會以台灣為研發的中心與核心。
卓榮泰強調，只要國人持續在公共政策上能夠團結一致，讓台灣社會處於適於投資、適於生產、適於製造，而且有穩定的勞資關係，有充裕供應的能源政策。他認為未來很長的一段時間內，台灣繼續在國際上確保關鍵技術的領先地位，確保在關鍵產業鏈上面的關鍵地位，都是必須達到的。
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