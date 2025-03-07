李孟諺回鍋政院顧問 卓榮泰：用專業成績向國人報告

交通部前部長李孟諺去年爆婚外情請辭獲准，政院證實李孟諺將回鍋到行政院擔任顧問，引發各界議論。行政院長卓榮泰今天受訪說，他知道外界有些質疑與考慮，因此他要求李孟諺用專業成績向民眾做報告，並且直接對他負責。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。卓榮泰會前被問及，李孟諺回鍋擔任行政院顧問一事。

卓榮泰表示，李孟諺在交通部長及所有公職生涯中，充分表現出工程、水利方面的專業，也得到很多人的稱讚，而李孟諺基於個人因素離開團隊，但在未來均衡台灣與更多治水工程方面，期待也信賴李孟諺，用專業來協助他。

卓榮泰說，他也知道外界有些質疑與考慮，他要求李孟諺用專業展現的成績向民眾做報告，直接對他負責。