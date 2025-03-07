快訊

MLB／鄧愷威大殺四方！模擬賽2局狂飆6K 打者揮空率高達7成

驚悚畫面曝！台中火力發電廠區工地起火 濃煙密布路過駕駛喊「快跑」

去年遭爆婚外情…李孟諺回鍋政院顧問 卓榮泰這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

李孟諺回鍋政院顧問 卓榮泰：用專業成績向國人報告

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天受訪表示，沒有受到任何國家要求買武器，如果有也是面對威脅基於安全理由，我們必須強大自己。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天受訪表示，沒有受到任何國家要求買武器，如果有也是面對威脅基於安全理由，我們必須強大自己。記者潘俊宏／攝影

交通部前部長李孟諺去年爆婚外情請辭獲准，政院證實李孟諺將回鍋到行政院擔任顧問，引發各界議論。行政院長卓榮泰今天受訪說，他知道外界有些質疑與考慮，因此他要求李孟諺用專業成績向民眾做報告，並且直接對他負責。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。卓榮泰會前被問及，李孟諺回鍋擔任行政院顧問一事。

卓榮泰表示，李孟諺在交通部長及所有公職生涯中，充分表現出工程、水利方面的專業，也得到很多人的稱讚，而李孟諺基於個人因素離開團隊，但在未來均衡台灣與更多治水工程方面，期待也信賴李孟諺，用專業來協助他。

卓榮泰說，他也知道外界有些質疑與考慮，他要求李孟諺用專業展現的成績向民眾做報告，直接對他負責。

卓榮泰 李孟諺 行政院

延伸閱讀

去年婚外情辭交長 李孟諺回鍋政院有給職顧問

李孟諺回鍋政院有給職顧問 黃國昌諷：跟對人吃香喝辣

爆婚外情請辭！最短命交長上任僅92天 李孟諺回鍋政院任顧問

總預算宣講卓揆將出馬？ 政院未證實：盼各界好好協商

相關新聞

李孟諺回鍋政院顧問 卓榮泰：用專業成績向國人報告

交通部前部長李孟諺去年爆婚外情請辭獲准，政院證實李孟諺將回鍋到行政院擔任顧問，引發各界議論。行政院長卓榮泰今天受訪說，他...

代理孕母將訂專法？ 邱泰源：已委託專家學者研究

明天是婦女節，婦團關注代理孕母議題。去年衛福部提出人工生殖法修正案，原將代理孕母入法，卻在執政黨黨團提出疑義後，最後宣布...

李孟諺回政院 王鴻薇酸：陳宗彥、陳凱凌都可回鍋了

上任僅92天的交通部前部長李孟諺因緋聞案而下台，傳將回鍋任行政院有給職顧問。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日質疑賴政府用人...

賴清德拉魏哲家同框說明 朱立倫：為個人解套非台灣

賴清德總統昨偕同台積電董事長魏哲家在總統府舉行記者會，說明台積電在美擴大投資。國民黨主席朱立倫今天批評，昨天賴總統把魏哲...

稱台灣仍會居產業關鍵 卓榮泰：若國人在公共政策上能團結

賴清德總統昨日在總統府與台積電董事長魏哲家一同開記者會，稱赴美投資沒受美方壓力，但也遭外界質疑美國總統川普祭出100％關...

白宮停援烏克蘭 美眾議員與前國安官員憂將失信台灣

美國眾議員昨天對白宮停止軍援烏克蘭表示憂心，指這將影響台灣對美承諾的觀感，也牽動美國與盟邦維持統一戰線抗中的能力。前白宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。