駐土代表：台灣印太穩定關鍵角色 批中國扭曲聯大決議

駐土耳其代表黃志揚於中東科技大學演講，強調台灣在印太穩定中的關鍵角色，憑藉經濟實力、半導體優勢與民主治理深化區域合作，並批評中國扭曲聯大2758號決議，呼籲國際關注其對區域和平的威脅。演講獲學界關注，交流熱烈。

駐土耳其代表黃志揚昨日再度應邀前往土耳其首屈一指的學府—中東科技大學（Middle East TechnicalUniversity），以「印太地區變局中台灣的發展、立場及觀點」（TAIWAN’s Development, Stance andPerspective on Indo-Pacific Dynamics）為題發表演講，除介紹台灣因應世界變局的發展策略及韌性表現，以及位處印太地區關鍵地緣重要性外，同時指明中國如何錯誤詮釋聯大2758號決議內容及其所造成的負面影響。

與會30餘名教授及博碩士生並就台灣面對美國川普（Donald Trump）總統上台後的國際新局勢及半導體產業優勢等議題接續提問，互動熱烈，有多名來自土國各名校亞太研究學者及研究生參加，對台灣在印太地區的角色表達高度興趣。

黃志揚在演講中闡述，中美兩強在印太地區競逐，台灣處於抵抗威權主義擴張的最前線，也是太平洋島鏈的核心，面對直接威脅及強權互動的衝擊，只有持續堅持經貿及科技的發展，才能發揮堅韌的自我防衛能力，建構並強化台灣社會安全網，以及維護民主自由體制。

黃志揚進一步分析表示，台灣的安全與印太地區的戰略穩定與區域秩序的維護密不可分，是西方以外最穩定、最成功的自由民主國家之一。台灣的有效治理、經濟發展、強勁的多黨政治、活躍的公民社會、強有力的法治以及對公民自由的廣泛保護，為華人世界以及其他致力於自由民主制度化的國家提供重要的經驗。

對於印太地區的主要大國，特別是美國，維持台海現狀是基於規則秩序的重要一環。儘管台灣與印太地區的大多數國家並未建立正式的外交關係，但是在貿易、投資和區域供應鏈方面都有具體密切實質的往來及雙贏互惠的合作關係。

黃志揚強調，中國運用刻意扭曲聯大第2758號決議方式，擴大對各國強加所謂「一中原則」的框架，進行各種認知作戰，合理化對台軍事挑釁及對外擴張的野心，事實上，世界各主要國家的一中政策與中國的「一中原則」有極大差異，歐美國家議會已紛紛通過決議駁斥中國之謬論並呼籲停止對台軍事挑釁，中國此舉逐漸成為破壞印太區域和平發展的重大威脅，不僅台灣，區域內許多國家均已感同身受。

黃志揚最後指出，台灣傲人的經貿成就來自於台灣全島超過7兆台幣的產業聚落，其中科技發展，特別是半導體產業的高度競爭力，以及在全球重要產業的供應鏈不可替代性角色，同時，台灣目前推動的五大信賴產業及六大核心戰略產業，整合台灣各領先領域的能量，有效維持台灣發展競爭力。

與會學者、專家及研究所碩博士生分別來自首都安卡拉各主要大學，包括中東科技大學、安卡拉大學、畢爾肯大學（Bilkent University）、安卡拉社科大學（Social Sciences University of Ankara）等。

與會者除踴躍提問外，透過的圖文解說，了解台灣最新政經發展與兩岸關係歷史緣由及關鍵差異，對台灣新南向政策在印太地區所發揮的多元成效，以及賴清德總統及外交部部長林佳龍刻正推動去紅供應鏈及經濟日不落國的經貿外交策略均表佩服。（編輯：陳承功）1140306