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去年婚外情辭交長 李孟諺回鍋政院有給職顧問

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
交通部前部長李孟諺去年被爆出婚外情後請辭獲准，事隔半年，傳出李回鍋行政團隊，擔任有給職顧問。圖／本報資料照片
交通部前部長李孟諺去年被爆出婚外情後請辭獲准，事隔半年，傳出李回鍋行政團隊，擔任有給職顧問。圖／本報資料照片

交通部前部長李孟諺去年被爆出有長達十年的婚外情後請辭獲准，事隔半年，傳出李孟諺回鍋行政團隊，擔任有給職顧問。行政院證實，李孟諺具公務人員任用資格且有豐富基層經驗，為借重其長才，依公務人員任用法等相關規定任用為行政院顧問。

李孟諺為基層公務員出身，曾在前新北縣府與台南市府服務多年，賴清德總統任台南市長時屢次拔擢，曾在賴接任行政院長後代理台南市長，是「台南幫」代表人物之一。不過，他就任交通部長僅九十二天，成為七十四年來任期最短的交長，最後因為捲入桃色劫落馬。

近來李孟諺曾頻繁出入行政院，回鍋行政院傳言甚囂塵上，也傳出李的新職位是行政院有給職顧問。對此，政院人士指出，李孟諺具公務人員任用資格，有豐富基層經驗，為借重其長才，行政院依「公務人員任用法」等相關規定任用為行政院顧問。

政院人士說明，李孟諺具公務人員特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科及格，曾任台北縣政府副局長、秘書、工程會副處長、台北市政府工務局衛生下水道工程處長、台南市政府水利局長、台南市政府秘書長、代理市長、行政院秘書長及交通部長等職務，具工程、水利專長，有豐富基層經驗，該人士強調，該任命是依「公務人員任用法」等相關規定任用。

李孟諺 行政院

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