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柯文哲父親病逝 立委莊瑞雄前往靈堂拈香致意

中央社／ 新竹市6日電
民進黨立委莊瑞雄。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
民進黨立委莊瑞雄。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，父親柯承發日前病逝。知情人士表示，民進黨立委莊瑞雄今天下午到柯爸的靈堂拈香，向家屬致意、寒暄，約停留30分鐘離開。

根據ETtoday報導，莊瑞雄指出，他的父親2023年過世，當時柯文哲抽空拈香，所以今天到新竹致意、慰問柯媽何瑞英，雖然政治立場不同，但人情世事仍要顧及，願柯爸一路安好。

知情人士向中央社記者表示，莊瑞雄下午到柯爸靈堂拈香後，與柯媽、柯文哲弟弟柯宇謙等人聊天寒暄，約停留30分鐘離開。

柯文哲目前羈押在台北看守所。柯爸2月17日病逝，家屬已定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，以便與家屬討論治喪事宜。台北地方法院2月27日裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至3月10日。

柯文哲妹妹柯美蘭日前接受媒體採訪說，柯文哲希望能參加家祭，返家探視申請書已寫好，但目前尚未遞交，後續將委由民眾黨代送。

北所表示，返家探視應在死者亡故日起至喪葬前2天（包含假日）提出申請。

柯文哲 莊瑞雄

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