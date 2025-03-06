李孟諺回鍋政院有給職顧問 黃國昌諷：跟對人吃香喝辣

有關交通部前部長李孟諺出任行政院顧問，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，政商關係複雜的人回任有給職顧問，充分凸顯出民進黨的酬庸文化，「只要跟對人了，再怎麼樣都一定保你有位置可以繼續吃香喝辣。」

李孟諺去年8月爆出婚外情，隨即請辭交通部長獲准。政院人士稍早表示，李孟諺具公務人員任用資格，擁有豐富基層經驗，行政院為借重其長才，因此依照「公務人員任用法」等相關規定任用為政院顧問。

黃國昌在臉書發文指出，「此乃標準的等風頭過後，以為可以偷偷摸摸地不被人發現，卓內閣宛如宵小般，專做這種下流勾當，實在非常悲哀。」