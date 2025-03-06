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領務局3月起送防詐宣導小卡 提升民眾海外求職意識

中央社／ 台北6日電
為提升民眾海外求職防詐意識，外交部領務局3月起發送「防詐宣導小卡」，供民眾取閱分享。圖／領務局提供
為提升民眾海外求職防詐意識，外交部領務局3月起發送「防詐宣導小卡」，供民眾取閱分享。圖／領務局提供

外交部今天表示，為提升民眾海外求職防詐意識，領務局3月起發送「防詐宣導小卡」，供民眾取閱分享。外交部同時呼籲，切莫輕信以高薪、免經驗、免費旅遊等理由邀請赴海外工作。

外交部下午發布新聞稿指出，近來不法集團以高薪詐騙民眾赴海外從事不法工作，受害人甚至被控制行動、遭人口販運，為防範民眾落入海外求職工作陷阱，加強自保意識，外交部自3月起於領務局及中部、雲嘉南、南部、東部辦事處與領務局桃園機場辦事處領務大廳及櫃檯，放置「防詐宣導小卡」供取閱及分享。

外交部表示，另將透過官方LINE帳號（@boca.tw）不定期推播海外求職詐騙宣導圖卡，供民眾下載及轉發分享。同時，針對完成「出國登錄」的民眾，將發送防詐提醒訊息。鼓勵民眾下載使用外交部「旅外安全指南」APP並開啟定位推播功能，以便在國外時能即時收到當地重要旅外安全資訊與防詐警語。

外交部呼籲，切莫輕信陌生人甚至友人以高額薪資、免經驗、免費旅遊等理由，邀請赴海外工作、帶貨或從事直播，以免遭受詐騙或陷入人口販運困境。民眾在海外如遭遇急難狀況需要協助，請撥打外館24小時緊急聯絡電話，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

如欲了解更多防制海外詐騙相關資訊，請參考「外交部海外求職陷阱宣導專區」。

外交部 求職 詐騙

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