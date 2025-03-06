朝野協商原民立委補選法案 伍麗華提當選門檻限制、高金素梅駁斥

大罷免來勢洶洶，民進黨原住民立委伍麗華、陳瑩面臨罷免危機，但依現行選罷法規定，兩人若遭罷免無須補選。無黨籍立委高金素梅今天召集朝野協商選罷法攸關原民立委補選的修正案，藍綠白三黨團代表均支持，但與會的伍麗華提出修正動議，當選者的票數不得低於被罷免人之當選票。

高金素梅今天召集朝野黨團協商選罷法修正案，民眾黨立院黨團幹事長陳昭姿、國民黨立院黨團首席副書記長羅智強、民進黨內政委員會召委張宏陸、國民黨立委鄭天財、伍麗華，以及部會代表出席。

高金素梅在開場時表示，一般立委選區的缺額可以馬上補選，但原住民選區卻沒有相同的機制。2011年時任平地原住民立委林正二應故離職，導致平地原住民少一席，影響到原住民族的政治參與權益，因此她在去年4月提出修法，並於7月3日召開了公聽會，希望能夠廣納各界意見，推動補選機制。

高金素梅指出，去年7月4日、8日，因民進黨立院黨團杯葛內政委員會的議事，所以當天沒有討論原民立委補選機制，當時擔任內委會召委的她宣讀逕付二讀，且這個法案獲得了原民立委的共識，以及各黨派立委連署，包括伍麗華。 高金素梅發言後，依序換陳昭姿、羅智強發言，兩人均表示黨團支持修法。

輪到伍麗華發言時，她表示過去多次在內委會質詢中選會、內政部，都有提及目前的選罷法有很多對原民設計不公的地方，一直以來也都有提版本，今天因為罷免伍麗華、陳瑩，特別重視這個問題，「我個人覺得求仁得仁、心安理得，我也很高興。」

伍麗華強調，她向來主張原住民不管任何理由出缺，就一定要補選，但她也提出修正動議，新增「若因罷免事由出缺者，缺額補選投票之當選者，其當選票數不得低於被罷免人之當選票數」。

對於伍麗華的說法，高金素梅駁斥，這個提案不是針對伍麗華或陳瑩，大家可以回想一下，去年民進黨還沒有推動大罷免時，就已經提出來了，但因民進黨占據主席台，才沒有辦法逐條討論。最後，高金素梅裁示，本日協商的過程公開發言，內容已經記錄了，因仍待繼續溝通取得共識，後續依立法院職權行使法規定，移請立法院長韓國瑜召開協商。