快訊

精舍命案「讀書會師姐」供詞保護王薀 3女疑串證羈押禁見

王大陸案「小阿俊」拒夜間偵訊 放警鴿子找女友「逃亡畫面曝光」

巴菲特果然神準！美股暴跌前已大減持股 最大原因曝光

美起訴大陸人士駭攻台灣 外交部：無遭駭侵入跡證

中央社／ 台北6日電

美國起訴一群涉嫌駭客行動的中國人士，受害者包括台灣的外交部。外交部今天表示，經鑑識分析未有資通訊系統遭駭侵入的跡證，並批評中國駭攻行為令國際社會不齒，將與理念相近國家合作強化「資安協作聯防機制」。

路透社報導，美國聯邦官員指控10人合作竊取資料，其中8名嫌犯為中國民間資安公司安洵（I-Soon）的員工，其餘2人為中國公安部工作，起訴書指安洵為「中華人民共和國所僱用駭客生態系統的關鍵參與者」，攻擊目標包括台灣外交部。

外交部下午回覆中央社提問表示，外交部業務屬性機敏，為中國駭攻目標，經過鑑識分析，相關案件均未有資通訊系統遭駭侵入的跡證。

外交部強調，中國駭攻行為令國際社會不齒，美國更以法律手段制裁，外交部將持續與理念相近國家合作，並強化「資安協作聯防機制」，共同抵抗威權主義網路駭攻行徑。

外交部說明，中國駭客組織對全球民主國家政府機關、關鍵基礎設施及金融機構的駭侵企圖從未停歇。外交部建立完善資安防護機制及監控中心，24小時全年無休掌握異常情形，落實外交部及外館資安防護措施。

外交部說，也與國內外政府建立資安情資分享機制，外交部持續監控、掌握並攔阻中國駭侵行為，充分掌握駭侵態樣及意圖。

至於此案與兩年前外交部公文外洩遭放暗網兜售有無關聯，外交部回應，經外交部會同相關機關查驗，調閱「資安監控中心」（SOC）紀錄，並經專業團隊鑑識分析，確認並無系統漏洞及人為疏失。另外，外交部已強化溯源機制，防阻其他外洩管道。

外交部 資安 駭客

延伸閱讀

美起訴12名陸籍駭客及公安 陸外交部斥：典型賊喊捉賊

駭客疑販售馬偕個資1660萬筆 衛福部：檢調已介入

馬偕1660萬名病人個資恐外洩 駭客集團開價309萬元賣出

李嘉誠退出巴拿馬運河營運 陸外交部：「中國控制運河」是謊言

相關新聞

爆婚外情請辭！最短命交長上任僅92天 李孟諺回鍋政院任顧問

前交通部長李孟諺因被爆有長達10年的婚外情後請辭獲准，事隔半年，傳出李孟諺回鍋行政團隊，擔任有給職顧問。行政院證實，李孟...

政院成立「國家防疫一體政策會報」陳時中跨部會協調

為因應全球化、氣候變遷、極端氣候等造成風險，行政院推動國家防疫一體計畫。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，衛福部提出...

獨／Google不授權 衛福部擬建本土兒少性影像巡網系統

兒少性影像事件頻傳，行政院今天頒布「性別暴力防治國家行動計畫」，性影像防制是重點之一，立法院日前已通過兒少性剝削防制條例修正案，強化性影像防制，衛福部保護司則偕資訊處，積極建立「主動巡網」機制。不過，原找上Google盼運用其人工智慧（AI）技術幫助尋找網路流傳兒少性影像，卻因Google不便授權，目前規畫轉而尋找國內專家，另設本土化性影像巡網系統。

民團明赴監院陳情性別變更 內政部：認定要件將法制化

台灣伴侶權益推動聯盟明將赴監察院陳情性別變更者辦理性別變更登記。內政部今表示，由於性別變更除當事人個人身分轉變，更牽涉社...

朝野協商原民立委補選法案 伍麗華提當選門檻限制、高金素梅駁斥

大罷免來勢洶洶，民進黨原住民立委伍麗華、陳瑩面臨罷免危機，但依現行選罷法規定，兩人若遭罷免無須補選。無黨籍立委高金素梅今...

綠再批胡亂凍刪國防預算 王鴻薇反嗆：洗臉王定宇？

民進黨今開記者會指責藍白刪除國防預算，讓美國人憂心。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨只會造謠，這次減列金額48億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。