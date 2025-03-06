綠再批胡亂凍刪國防預算 王鴻薇反嗆：洗臉王定宇？

民進黨今開記者會指責藍白刪除國防預算，讓美國人憂心。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨只會造謠，這次減列金額48億元中主要是無人機預算浮編一倍以上，在國防外交委員會民進黨籍召委王定宇關鍵一票下決議刪除45億元，這並無不妥，現在不只民進黨立法院黨團總召柯建銘，連民進黨中央都不肯放過王定宇。

民進黨發言人吳崢今天表示，藍白日前濫刪總預算的荒謬行為，不僅嚴重傷害中央政府效能，國防預算凍刪近千億元更讓國際很有感，美國參議員蘇利文批評國民黨是在「玩危險遊戲」， 國防部次長被提名人柯伯吉也為此深感憂心。

國民黨團書記長王鴻薇指出，面對總預算，民進黨永遠不會做功課只會造謠。今年度國防部預算最後通過4712億元，減列金額48億元，但其中高達45億元是在國防外交委員會刪除，這就是民進黨團總召柯建銘罵王定宇唱和國民黨刪掉的預算，民進黨開記者會是要再洗王定宇的臉嗎？

王鴻薇指出，國防外交委員會為何刪掉45億元無人機預算，主要是「獵鶚專案計劃」國防部編列115億元，但是預算審查期間美國報價曝光只有55億元，國防部浮編一倍以上自願當「盤子」，結果立委馬文君提案刪除，國防部根本啞口無言。後來在國防外交委員會最後決定，在召委王定宇關鍵一票下，決議刪除45億元。所以這筆45億預算是在藍綠白共同決議刪除，以後民進黨要去美國告洋狀，記得說真相。

王鴻薇表示，王定宇身為召委做出正確的決議，難道立法院能夠眼睜睜明知國防部在亂編預算，「人家要五毛，我們給一塊」的亂花納稅錢嗎？這筆45億刪除有何不對及不妥？柯建銘罵完王定宇，民進黨中央也不肯放過王定宇，造謠瘋到咬自己人，挾洋以自重，根本沒把納稅人的錢當回事。