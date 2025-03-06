政院提國家行動計畫防治性別暴力 擬延長兒少性侵追訴期

3月8日是國際婦女節，行政院會今天拍板「性別暴力防治國家行動計畫」，將落實高中以下學生每學年接受至少4小時性別暴力防治課程，提升學生身體自主權及防治意識，同時研擬延長兒少性侵害案件追訴權時效。

根據行政院性別平等處規劃，首部國家級「性別暴力防治國家行動計畫」將有4大議題，包括預防、建構被害人多面向服務體系、法律及司法權益、統計資料建置及研究發展，15個部會將共同推動整體社會性別暴力防治工作。

4大議題各自有不同執行內容與指標，目標將分為3大部分。針對「保護兒童及少年」部分，將落實高中以下學生每學年接受至少4小時性別暴力防治課程，提升學生身體自主權及防治意識；在校園部分，應用會議、研習、多元媒材強化校長、教職員工對性別暴力辨識、處理能力及保護輔導措施。

此外，將督導學校改善校園安全死角、改善軟硬體設施；至於在司法上，將落實司法詢問員制度，協助兒童使用司法資源，及研擬延長兒少性侵害案件追訴權時效。

另針對「友善性別多元」方面，將強化學校教育、社會宣導，落實認識多元性別，消除歧視文化；辦理性別友善廁所倍增行動方案等，布建中長期庇護資源，提升司法人員專業知能及性別敏感度，提供性別友善司法環境。

至於「數位/網路性別暴力防治」，除了加強相關素養宣導，另外也規劃減少性影像被害人重複陳述，避免二次傷害，強化性影像處理中心辦理性影像下架及限制瀏覽，完善性別暴力防治相關法令、加強跨境司法互助。