民眾黨9日邀童子賢座談 黃國昌：在巨人肩膀學習
民眾黨國家治理學院將於9日舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢演講。民眾黨主席黃國昌今天表示，他與童子賢結識超過10年，每次請益時總是感到自嘆弗如，這次演講他們可站在巨人肩膀學習。
民眾黨2月底發布新人事案，由曾任黃珊珊競選總幹事的翟本喬將無給職出任國家治理學院主任。而民眾黨昨天也透過臉書公布國家治理學院將於9日舉辦演講座談，邀請童子賢談論AI與能源政策。
黃國昌今天透過臉書表示，他與童子賢結識超過10年，童子賢除了長年在商場的成就外，還有深厚的人文素養，以及極富歷史觀的視野，總讓他在每次向童子賢請益時，感到自嘆弗如。
黃國昌表示，很榮幸徵得童子賢同意，並邀請他到國家治理學院以「台灣AI產業與能源政策挑戰與展望」為題發表演講，讓他們可以站在巨人的肩膀上學習。
黃國昌表示，歡迎大家若9日上午有空，一起到會場共同聆聽，並預先報名演講座談。
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