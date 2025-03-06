【重磅快評】林佳龍想洗面傅崐萁？賴政府已先滿臉豆花

外交部長林佳龍受訪爆料，藍委傅崐萁日前赴港，同團一人在香港被抓，並反問傅：如果真的代表中央政府，怎沒出手相救？林佳龍的話讓不少國人心涼半截，被抓的國人仍在接受審訊，林部長該關心的應是如何營救，怎會一個心思就想批在野黨？如果傅不能代表中央政府，那林可以代表的中央政府又做了什麼？

林佳龍受訪時，原先是在評論葉姓退休老師被請出國民黨活動會場的事件，話鋒一轉，他爆料傅崐萁日前帶人去香港，一個同團的旅行業者被抓，「傅崐萁說代表中央政府，怎麼保護不了同團的人？」林還說，傅既說自己代表國家，就要保護人民，不過，個別立委如何代表中央政府？反倒是他作為外交部長，比較能代表中央政府。

傅崐萁也反擊林佳龍，指民進黨政府以及林佳龍見獵心喜，國人在香港被扣押，台灣政府卻在興風作浪，民進黨有沒有一點同理心，外交部的工作是什麼？有沒有像台灣父母官的胸懷？淨說一些風涼話，令人不齒。

林佳龍、傅崐萁駁火，火藥味甚濃；不過，顯然林對傅「代表中央政府」的說法很在意，才會在訪談中說自己比較能代表中央政府；平心而論，傅崐萁「代表中央政府」的說法當然浮誇，但林佳龍有必要藉國人在香港被捕事件來發揮嗎？林盡情數落傅，衍生議題很值得討論。

果然是耶魯大學政治學博士，林佳龍逞口舌之後，馬上驚覺拿國人被捕事件來批鬥傅崐萁並不適宜，今天出席台灣智庫研討會之前，擔心被媒體堵訪再談此事，遂交代幕僚告知媒體今天不會接受聯訪，稍後有陸委會主委邱垂正可受訪，打算由邱收拾善後。

只是，林佳龍雖拒絕再受訪，但有些問題還是得釐清：首先，兆豐農場陳姓女子在港被捕，主責單位是陸委會，並非外交部；傅崐萁到香港推觀光，也不是外交部業務。林佳龍和傅崐萁爭誰比較能代表中央政府，並無意義。

其次，國人在港澳或大陸地區被捕，屬陸委會權責，事實上，家屬在事發後曾向民眾黨立委陳情，陸委會告知香港辦事處早已掌握，並將處理進度轉告立委，再由立委告知家屬，陸委會說會提供必要協助及持續關切；林佳龍在訪問中逕自「賦予」傅崐萁營救任務，又把陸委會擺在那裡？

最諷刺的是，近年來林佳龍所代表的中央政府遇國人在港澳大陸地區失聯、被捕事件，到底能發揮什功能？舉幾個受矚目的案件為例，枋寮鄉政顧問李孟居2019年8月在深圳被捕，被關押一年十個月、附加刑二年，直到前年7月才離開中國大陸，林佳龍所代表的中央政府替他做了什麼事？

NGO工作者李明哲2017年3月進大陸被捕，歷經5年才獲釋，期間林佳龍所代表的中央政府又幫了什麼忙？八旗文化總編輯富察2023年3月前往上海註銷戶籍卻遭關押，迄今已兩年了，林佳龍所代表的中央政府又為他爭取了什麼？

林佳龍不可一世地說「我比較能代表中央政府」，但面對國人在港澳大陸地區失聯被捕，他和所謂的中央政府其實是很難著力；如今再有旅行業者因舊案在香港被捕，若真要救人，就看陸委會能不能好好做事，林佳龍爆這個料，在洗面傅崐萁之前，恐已讓他所代表的中央政府滿面豆花了。