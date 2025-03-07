中央超徵稅收超5千億創新高 學者提3問題籲「不該普發1萬」

財政部日前公布去年超徵稅收金額達5283億元，創史上新高，如何使用這筆鉅資，朝野各有看法，例如國民黨就認為應「還稅於民」，全民普發現金1萬元。不過稅收超徵不等於財政餘裕，學者指出，近11年來中央稅收連年超徵，但未償債務餘額也持續上升，代表政府仍收不抵支，若執意要普發現金，將是債留子孫、跨代際掠奪。

統計近4年稅收超徵情況，2021年超徵4327億元、2022年超徵5237億元、2023年3860億元、2024年5283億元，累計超徵1.87兆元，平均每年4677億元。特別是2024年的超徵稅收破5千億，創歷史新高，乍看好似政府財政健康，有餘裕普發現金，將經濟成長果實分潤給民眾，但實情則不是如此。

普發一萬問題1：中央政府債務高昂

翻開政府的另一個帳本：中央政府債務未償餘額，長短期合計6兆餘元，平均每人負擔債務25.7萬元，且近幾年債務幾乎是平均年增近千億，主因與特別預算浮編有關。台北商業大學財稅系教授羅時萬指出，近8年特別預算高達11案，金額達2.55兆元，「把超徵的1.87兆元全部拿來補，都補不滿這個坑，」顯示除稅收超徵外，特別預算浮濫更是政府另一個大問題。

「近11年來，中央稅收連年超徵，但中央政府的未償債務餘額也同時在增加，所以我們一邊超徵、一邊舉債額度不斷上升，這代表即便我們有超徵，（錢）還是不夠用。」政治大學財政系教授陳國樑提醒，在這樣的情況下，若執意要普發現金、發消費券，或投資公共建設……等等，那每多發一塊錢，就必須舉借新債一塊錢，而這無疑是「跨代際掠奪」。

因為政府舉借新債的成果，都是現在這個世代享有，但是留下來的債務卻要後代子孫來償還。陳國樑也說，所謂的普發現金，本質上為擴張性的財政政策，目的是為了刺激衰退中的景氣，減緩其對家計單位的衝擊，而非稅收退回。

他建議，超徵稅收應全數轉入債務還本基金，以強化財政紀律。因為超徵稅收並不包含在總預算內，使用上相對不受立法院監督，提供行政部門更多彈性，而這個「彈性」，導致財政紀律出現破口，超徵稅收屢屢被外界評論為「選舉金庫」，各界也常有「還稅於民」的主張及倡議，最終結果就是不斷出現的特別預算、特殊利益的肉桶法案。

普發一萬問題2：少子化、老齡化加劇

羅時萬並舉政府近年的償債數額，說明政府的心態消極。2021年至2023年稅收超徵1.34兆元，卻只還債3960億元，比例不到三成；2024年稅收超徵5283億元，也只還債1358億元，比例同樣不到三成，明顯與政府所稱「超徵優先償債」說法不符。

特別是從人口趨勢圖，25年後的2050年，台灣人口可能掉到2000萬以下，45年後的2070年，人口可能只剩1500萬。也因為少子化及醫學進步帶來的高齡化，未來老年人口數量將超過年輕人口數，將造成國家財政的巨大負擔，「現在如果不積極健全財政，把能還的債還一還，將來碰到這個問題，財政可能會受不了，」羅時萬擔憂道。（延伸閱讀：龍年新生兒人數創新低、比虎年還慘！國家一起養為何難拉抬生育率？）

普發一萬問題3：貧富差距擴大，普發對弱勢幫助小

不過也有學者認為「還稅於民」、普發1萬仍有一定的合理性。前民眾黨立委、中山大學政經系特聘教授張其祿指出，以2023年稅收結構為例，超徵金額主要來自綜合所得稅、營利事業所得稅及證券交易稅，背後顯示台灣經濟增長表現超乎預期，這與出口表現強勁、股市及房市交易熱絡、半導體產業迅速發展呈正相關。

但半導體產業、航運業、股市、房市等相關產業的成功，其實背後也有全民付出的代價，包括低工資、低匯率、低利率、低水電費等等，再加上現階段台灣的貧富差距持續擴大，社會財富分配明顯不公，導致社會呈現「好的更好、壞的更壞」的趨勢。

他說，雖然普發現金，對於弱勢、低收入的族群來說，1萬元也無法改變什麼，但多多少少還是讓這些族群獲得一些經濟利益，也能刺激內需市場，「並不是說完全沒有道理。」甚至政府也可設定排富條款，讓這筆錢真能給到相對弱勢的人手中，維持一定的公平性。

回過頭來看台灣稅收年年超徵，張其祿直指背後的稅制問題，建議政府提高預算編列的準確性，避免持續大額超徵，並針對不合時宜的賦稅進行檢討，健全稅制、落實資本利得稅課，促進社會公平分配，「只要這個問題能解決，其他問題都是枝微末節。」

（本文出自2025.03.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）