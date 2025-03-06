學者估美台重回戰略模糊 北京反台獨更加細緻

國策研究院文教基金會今（6日）舉行中國兩會與台美中關係研討會，中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授林文程表示，美台關係一定會重新回到戰略模糊，兩岸關係短期內不太可能改善；國策院執行長王宏仁指出，北京反台獨的行動會越來越檯面下卻更細緻化，表面看似風平浪靜，實際卻是更加強硬。

國策院邀請專家學者對談美中台三角關係的發展，學者們多認為，雖然美國總統川普的外交政策走向還不明朗，但美中競爭趨勢會繼續下去，北京對台灣的軍事威脅和灰色地帶打壓也不會停止。

學者們分析，北京固然會加大對台灣的軍事壓力，卻不等於會立即爆發衝突，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威表示，中國大陸國家主席習近平動手的可能性小，除非習能一舉得之，若奪台失敗反而會被抄家滅族，在習近平不動手的狀態下，只能憋著氣，做軍事壓迫或灰色地帶行動。

王宏仁說，習近平的性格固執，在政策上缺乏彈性，若習近平從美國聯合俄羅斯介入烏克蘭戰爭中找到機會，認為這有助中國犯台，則習近平要承擔很大風險；若川普不會坐視不理，那麼習近平的想法很可能讓他做出錯誤決定。

王宏仁也提到，川普上台後看似北京對台北沒有很明顯的打壓，實際上卻是公開宣示越來越少，檯面下的強硬做法越來越多，例如默默要求各國在未來北京犯台時噤聲，或者透過投資來動搖台灣邦交等政治目的，形態上看似風平浪靜，實際上卻是轉往檯面下。

林文程表示，川普被問到好幾次中國武力犯台的情境，川普從未承諾要派兵，此外，川普慣用常識判斷，川普認為台灣接近中國，若美國要派兵到台灣基本上很難成功，從他的商人性質來說，這就是戰略模糊。

林文程表示，過去台灣自信美國會來幫忙，是因為有戰略地位、經濟實力和民主典範等因素，如今後兩個重要性在消退，對於美國會不會派兵防衛台灣，「我們要持不確定態度。」

國策院顧問羅致政分析，川普雖然已經執政，卻還在選舉模式中，忙著鞏固基本盤，他認為現階段不宜太快有系統地去解釋川普的外交政策，台灣能做的就是備妥應變計畫。